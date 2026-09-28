Navečer ne možete zaspati, a ujutro se jedva budite? Psihologinja otkriva gdje griješite

Solving Healthcare/Unsplash

Mnogi navečer teško zaspu, a ujutro se jedva bude, no psihologinja Becky Spelman ističe da problem često nije u madracu, već u onome što se događa s organizmom prije odlaska na spavanje.

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Neudoban krevet, buka ili svjetlo mogu otežati uspavljivanje, no psihologinja Becky Spelman za Metro navodi da su među najčešćim razlozima aktivan um i visoka razina stresa.

Dodaje kako na uspavljivanje mogu utjecati i određena zdravstvena stanja te poremećaji spavanja, poput nesanice. Promjene koje se događaju tijekom noći povezane su s prirodnim ciklusom budnosti i sna, poznatim kao cirkadijalni ritam.

"Pred kraj ciklusa spavanja temperatura tijela raste, a oslobađanje hormona poput kortizola i serotonina pomaže nam da se osjećamo budnije i opreznije", kazala je, prenosi Klix.

Važnu ulogu ima i melatonin, hormon koji sudjeluje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti. Tijekom sna tijelo ga proizvodi u većim količinama, dok se nakon buđenja njegova proizvodnja zaustavlja. Tragovi melatonina koji ostaju u organizmu mogu pridonijeti osjećaju da je krevet ujutro posebno ugodan.

Što psihologinja preporučuje?

Za lakše uspavljivanje Spelman preporučuje spavaću sobu koja je tamna, tiha i ugodno rashlađena. Važno je, dodaje, imati madrac, jastuke i posteljinu koji odgovaraju vašim navikama.

Savjetuje i da se prije spavanja manje koristi mobitel te da se vrijeme prije odlaska u krevet ispuni umirujućim aktivnostima, poput čitanja, tople kupke ili tehnika opuštanja.

Za lakše jutarnje buđenje važna je dosljedna rutina. To znači odlaziti na spavanje i ustajati u isto vrijeme, čak i vikendom, kao i izbjegavati odgađanje alarma.

Nakon buđenja može pomoći izlaganje prirodnom svjetlu i lagana fizička aktivnost, dok se osobama koje imaju dugotrajne probleme sa spavanjem ili su umorne i nakon spavanja preporučuje da posjete liječnika.