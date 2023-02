Podijeli :

Izvor: Pexels

Rak vrata maternice je zloćudna bolest koju u većini slučajeva uzrokuje infekcija Humanim papiloma virusom (HPV). Razvija se u dijelu maternice koji se otvara u rodnicu. Razvija se dulje vremena pa je nekada potrebno i do 15 godina da se pojavi ova vrsta raka.

Rak vrata maternice se može spriječiti redovitim ginekološkim pregledima i uzimanjem papa testa, ali i cijepljenjem protiv HPV-a.

Što uzrokuje rak vrata maternice?

Rak vrata maternice počinje na površini grlića maternice, a do njega dolazi kada se stanice vrata maternice počinju mijenjati u premaligne stanice.

Glavni uzročnik raka vrata maternice je HPV virus, odnosno infekcija koja može biti godinama u stanju mirovanja i ne mora uzrokovati bolest niti ikakve probleme. Onda se odjednom može aktivirati i izazvati promjene na sluznici. Kod nekih žena će se infekcija povući sama od sebe zbog dobrog imuniteta, dok kod nekih može uzrokovati promjene na vratu maternice, a onda i rak.

Simptomi raka vrata maternice

Rak vrata maternice se može prepoznati kada se simptomi već razviju. Predstadiji nemaju nikakvih simptoma i upravo zato su važni redoviti pregledi kod ginekologa. U naprednom stadiju se javljaju:

– nepravilno krvarenje

– krvarenje između ciklusa

– krvarenje nakon odnosa

– bolovi u donjem dijelu trbuha

– bilo kakve promjene u iscjetku

– menstrualni ciklus koji je obilniji i traje dulje od normalnoga

U uznapredovalim stadijima, kada se rak proširi na okolna tkiva i organe, se mogu javiti i umor, bol u nogama ili oticanje nogu, proljev, problemi s mokrenjem, bol u abdomenu ili pak bol u donjem dijelu leđa.

Može li se spriječiti rak vrata maternice?

Rak vrata maternice se može spriječiti cijepljenjem protiv HPV-a koje je u Hrvatskoj besplatno za djevojke i dječake do 25 godina. Nije se potrebno naručiti niti najaviti, već samo treba doći na adresu Rockefellerova 12. Cijepljenje se održava svake srijede od 16 do 18 sati.

Drugi način sprječavanja raka je njegovo otkrivanje na vrijeme putem papa testa na ginekološkom pregledu gdje se mogu vidjeti određene promjene na vratu maternice. Točnije radi se o probiru kojim se testiraju preduvjeti koji mogu uzrokovati rak. Ovime se mogu otkriti abnormalnosti stanica vrata maternice pa se one mogu na vrijeme zaustaviti i spriječiti kako se rak ne bi ni uspio razviti.

Drugi način otkrivanja ovog raka je poseban test na HPV kada se na papa testu otkriju promjene, dok će u nekim slučajevima trebati napraviti biopsiju.

Iako se kod spolnih odnosa treba koristiti zaštita, u ovom slučaju kondom ne pruža potpunu zaštitu od HPV virusa.

Kako se liječi rak vrata maternice?

Stope petogodišnjeg preživljavanja žena koje imaju rak vrata maternice je 80 do 90 posto u stadiju I, oko 60 posto u stadiju II, 25 do 35 posto u stadiju III i do 15 posto u stadiju IV, koji je i najgori stadij u kojem se rak proširio na okolne organe.

Samo liječenje raka vrata maternice će ovisiti o stadiju i ozbiljnosti stanja, kao i godinama žene, zdravstvenom stanju i o tome želi li imati djecu.

Jedan od načina tretiranje je LLETZ konizacija, odnosno uvođenje tanke žice zagrijanom strujom kojom se uklanja abnormalno područje tkiva na vratu maternice. Drugi način je biopsija kojom se uklanjaju ove stanice, a u nekim slučajevima se koristi i laser.

U težim slučajevima će možda biti potrebno ukloniti maternicu ili jajnike. Također, metoda liječenja je i kemoterapija ili radioterapija.

Zaključak

Rak vrata maternice uzrokuje infekcija HPV-om, a to je najčešći zloćudni tumor ženskih spolnih organa, odmah iza raka dojke. Može se jednostavno spriječiti redovitim pregledima i papa testom, ali i cijepljenjem protiv HPV-a. Liječenje će ovisiti o ozbiljnosti stanja i stadiju bolesti.

