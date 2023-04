Što je Pulmicort? Važan lijek za astmu, evo kako se koristi i koje su nuspojave

Podijeli :

Astma je kronična bolest dišnih puteva i kod bolesnika uzrokuje probleme s disanjem. Jednako pogađa djecu i odrasle, a najčešći lijek koji se koristi za ublažavanje simptoma jest inhalator. No, neke osobe ga ne mogu koristiti već moraju poseći za alternativnim lijekom naziva Pulmicort.

Neke osobe oboljele od astme ne mogu koristiti inhalator, tzv. ‘pumpicu’ koja ublažava simptome ove bolesti i pruža trenutno olakšanje dišnih puteva. Umjesto toga liječnik im može prepisati alternativni lijek – Pulmicort.

Što je Pulmicort?

Pulmicort, odnosno Pulmicort Respules je lijek koji se koristi kao zamjena spreja za inhalaciju u redovitom liječenju astme. On sprječava samu upalu dišnih puteva te se primjenjuje redovito.

No, valja naglasiti kako Pulmicort ne daje trenutno olakšanje kod napadaja astme kao što je to slučaj pri upotrebi inhalatora. Kako bi lijek u potpunosti djelovao, potrebno je i do nekoliko tjedana terapije.

Uzimanje lijeka

Liječnik će svakoj osobi koja boluje od astme, a iz određenih razloga ne može koristiti sprej za inhalaciju, pripisati točnu dozu Pulmicorta koja je osobi potrebna. Važno je da se lijek uzima redovito, makar osoba uopće ne pokazuje simptome astme.

Pulmicort Respules se primjenjuje kroz poseban inhalator koji se naziva nebulizator.

Kad osoba udahne kroz nastavak za usta ili masku, važno je da udahne duboko, odnosno do dišnih puteva.

Kako koristiti Pulmicort?

U pakiranju dolazi određeni broj spremnika s jednom dozom lijeka čija se tekućina prije upotrebe mora protresti nakon čega se tekućina istisne u nebulizator. Na samom početku uvijek je potrebna doza od 2 ml, a u slučaju da osoba mora uzeti samo 1 ml, potrebno je pomiješati lijek s otopinom soli ili s drugom dozom tekućine ako je tako propisao liječnik.

Astma i skijanje: Je li opasno i kako spriječiti probleme s disanjem na planini?

Prilikom inhalacije važno je da udišete ravnomjerno i smireno kroz nastavak za usta nebulizatora. Kod djece se radi lakše primjene koristi maska za lice koja mora pravilno prianjati na lice.

Kod odraslih je važno da se svaki put nakon primjene Pulmicorta temeljito isperu usta, a kod djece je potrebno oprati lice nakon uzimanja lijeka pomoću maske. Uz to, nakon svake primjene potrebno je očistiti i nebulizator, odnosno masku za lice i to u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuđa.

Nuspojave uzimanja Pulmicorta

Ako primijetite neke od niže navedenih stvari pri uzimanju ovog lijeka, odmah ga prestanite konzumirati i o tome obavijestite svog liječnika: oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, otežano disanje i koprivnjača kao i otežano gutanje.

Navedene nuspojave mogu upućivati na ozbiljna stanja, odnosno na angioedem (edem dubokog dermisa i potkožnog tkiva koji izaziva oticanje) koji zahtjeva hitnu medicinsku pomoć. Od ostalih nuspojava koje se mogu češće pojaviti kod uzimanja Pulmicorta:

– kašalj

– promuklost

– iritacija grla

– gljivična infekcija usne šupljine i grla

– zamućenje leće oka, zamućen vid

– grčevi u mišićima

Ako osoba primijeti bilo kakvu nuspojavu, čak i neku koja nije navedena, najbolje je da se obrati svom liječniku.

Kada se ne preporučuje uzimanje Pulmicorta?

Ako ste alergični na budezonid koji sadrži Pulmicort ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (dinatrijev edetat, natrijev klorid, polisorbat 80, bezvodna citratna kiselina, natrijev citrat i voda za injekcije), nemojte primjenjivati ovaj lijek.

Ako imate ili ste imali bolest jetre ili nekih tegoba s jetrom, ako imate aktivnu ili neaktivnu tuberkulozu pluća, ako imate gljivičnu ili virusnu infekciju dišnih puteva, svakako se posavjetujte s liječnikom prije nego počnete uzimati lijek.

Zaključak

U slučaju kada osoba iz određenih razloga ne može koristiti ‘klasičan’ inhalator u spreju, tada se poseže za alternativnim lijekom Pulmicort. On ne pruža trenutno olakšanje bolesnika u slučaju napada astme, već se mora koristiti redovito kako je propisao liječnik.

