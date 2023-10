Trudnički rinitis: Što je, kako ga prepoznati i koliko je, zapravo, opasan?

Podijeli :

Trudnički rinitis je zapravo izraz za probleme sa sinusima koji se javljaju za vrijeme trudnoće. Točnije, radi se o začepljenju ili curenju nosa koje traje najmanje šest ili više tjedana trudnoće. Nije poznat točan uzrok ove pojave, a dijagnoza se nekada teško postavlja. Ovaj rinitis se najčešće tretira fiziološkom otopinom, ali ponekad može biti zamoran jer traje dugo.

Trudnoća sa sobom nosi niz različitih simptoma i promjena u tijelu. Ipak, neke trudnice će imati i trudnički rinitis, stanje slično prehladi koje može biti pomalo naporno, ali se tretira lijekovima.

Što je trudnički rinitis?

Trudnički rinitis je začepljenje ili curenje nosa koje traje šest ili više tjedana za vrijeme trudnoće.

Pogađa otprilike između 18 i 42 posto trudnica, a najčešće se javlja u prvom tromjesečju i onda ponovno u kasnijoj trudnoći, a nestaje otprilike do dva tjedna nakon poroda.

Ovo stanje može izazvati potencijalno opasne nuspojave za majku i dijete. Tako može utjecati na pojavu poremećaja spavanja koje onda utječe i na dijete.

Što uzrokuje trudnički rinitis?

Rinitis kod trudnica nekada neće imati nikakav poseban uzrok, nego će se samo pojaviti kao još jedna promjena koja se događa u trudnoći.

S druge strane, do njega može doći i zbog alergija. Alergijski rinitis se javlja kod jedne trećine žena.

Jednako tako, do rinitisa može doći i zbog hormona koji se luče za vrijeme trudnoće, a koji vode do promjena u sluznici nosa pri čemu dolazi do pojačane aktivnosti sluznih žlijezda i njihove pojačane prokrvljenosti.

Simptomi trudničkog rinitisa

Baš kao i kod običnog rinitisa, simptomi su potpuno jednaki. Tako će se javiti kihanje, curenje nosa, ali i začepljenost nosa. U slučaju ovih simptoma potrebno je kontaktirati liječnika kako bi se postavila dijagnoza na vrijeme.

U slučaju alergijskog rinitisa kod trudnica javljaju se i iritacija i svrbež u nosu ili pak može doći do teške nazalne opstrukcije.

U oba slučaju, bolest znatno utječe na kvalitetu života trudnice.

Dijagnoza i liječenje trudničkog rinitisa

Ako primijetite navedene simptome u trudnoći, potrebno je potražiti pomoć liječnika.

Ne smiju se koristiti lijekovi na svoju ruku, već se koristi ono što je liječnik preporučio. Dijagnoza se postavlja na temelju povijesti bolesti, simptoma, krvnih pretraga i isključivanjem drugih, sličnih bolesti poput gripe ili prehlade.

Rinitis se tretira ispiranjem nosa fiziološkom otopinom ili hipertoničnom otopinom, uz odobrenje liječnika, kao i korištenjem lijekova koje je prepisao liječnik. U nekim će se slučajevima pripisati i kortikosterodi u spreju.

Zaključak

Trudnički rinitis je bolest sluznice nosa koji se javlja u trudnoći i traje najmanje šest tjedana. Ovo stanje utječe na kvalitetu života trudnice, a može utjecati i na zdravlje djeteta. Kod pojave simptoma je potrebno potražiti pomoć liječnika i tretirati stanje prema preporukama.

