DUG NE NESTAJE AUTOMATSKI
Traže od vas da platite račun star nekoliko godina? Evo što prvo morate provjeriti
Ako vam stigne opomena za neplaćeni račun iz, primjerice, 2022. godine, nemojte je automatski platiti, ali ni ignorirati. Prvo treba provjeriti je li dug zastario, je li u međuvremenu priznat ili je već pokrenut postupak naplate.
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Neke komunalne tvrtke prije otpisa starih potraživanja pokušavaju naplatiti barem dio dugovanja. Pritom se može dogoditi i da je račun zapravo plaćen, ali uplata nije pravilno evidentirana.
Zastara ne znači da dug automatski nestaje. Nakon isteka zakonskog roka vjerovnik ga više ne može prisilno naplatiti ako se dužnik pozove na zastaru. Važno je upravo to – na zastaru se u pravilu morate sami pozvati.
Koliki su rokovi zastare?
Opći zastarni rok je pet godina, za određene povremene tražbine tri godine, dok za pojedine redovite mjesečne usluge može vrijediti jednogodišnji rok.
To ipak ne znači da svaki komunalni račun automatski zastarijeva nakon godinu dana. Treba provjeriti o kojoj je vrsti duga riječ, kad je račun dospio i što se događalo nakon toga, piše novinar Tportala Zoran Korda.
Zastara u pravilu počinje teći prvog dana nakon dospijeća računa. Međutim, može se prekinuti ako vjerovnik pokrene odgovarajući postupak pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, ali i ako dužnik prizna dug. Priznanjem se, ovisno o okolnostima, može smatrati i plaćanje dijela duga.
Sama obična opomena vjerovnika u pravilu nije dovoljna da prekine zastaru.
Ne plaćajte dio duga prije provjere
Ako smatrate da je dug zastario, preporučljivo je vjerovniku pisanim putem osporiti tražbinu i istaknuti prigovor zastare te sačuvati dokaz o slanju.
Poseban oprez potreban je ako umjesto opomene stigne rješenje o ovrsi. Tada treba paziti na rok za podnošenje prigovora, koji je u pravilu osam dana od dostave rješenja, te u njemu izričito navesti zastaru ako se na nju pozivate.
Bitna je i razlika između starog računa i duga koji je već utvrđen pravomoćnom odlukom. Za tražbinu utvrđenu pravomoćnom sudskom odlukom, nagodbom ili odgovarajućom odlukom nadležnog tijela u pravilu vrijedi desetogodišnji zastarni rok.
Plaćanje dijela duga utječe na zastaru
Zato nije preporučljivo ni platiti dio starog duga samo kako biste "riješili problem". Takva uplata u određenim okolnostima može predstavljati priznanje duga i utjecati na zastaru.
Najvažnije je, dakle, provjeriti vrstu i datum dospijeća duga, eventualne ranije uplate i postupke te postoji li već pravomoćna odluka. Staru opomenu ne treba ignorirati, a ako smatrate da je dug zastario, na zastaru se treba pravodobno i jasno pozvati.
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