Banke poslale važnu obavijest građanima, oglasio se HUB

Banke su do 30. lipnja poslale individualizirane ponude svim klijentima kojima je odobreno prešutno prekoračenje po transakcijskom računu, izvijestili su iz HUB-a, dok su iz središnje banke sugerirali potrošačima da im je u interesu sklopiti ugovor o prelasku na dopušteno prekoračenje.

Podsjetimo, lanjskog 22. srpnja predstavnici Vlade, Hrvatske narodne banke (HNB) i 13 banaka koje su tada nudile prešutno prihvaćena prekoračenja, potpisali su Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, pri čemu je istaknuto da je cilj vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantan proizvod na tržište.

Naime, ispitivanja HNB-a provedena 2020. su pokazala da su prešutno prihvaćena prekoračenja postala dominantna na hrvatskom tržištu, a s obzirom da je riječ o proizvodu koji je skuplji i potrošačima pruža manju zaštitu, u srpnju 2021. pokrenute su aktivnosti u cilju vraćanja dopuštenog prekoračenja kao primarnog oblika prekoračenja, koji će potrošačima osigurati višu razinu zaštite, stoji u odgovoru HNB-a na upit Hine.

S krajem prošle godine, izvijestili su iz HNB-a, oko 1,8 milijuna potrošača imalo je odobreno prekoračenje, od čega je najveći broj prešutno prihvaćenih prekoračenja, više od 95 posto od ukupno odobrenih. Pritom je ukupno iskorišteni iznos prekoračenja iznosio 5,3 milijarde kuna odnosno 703 milijuna eura.

Svrha potpisanog memoranduma stoga je bila omogućiti potrošačima prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja, a kako su iz Hrvatske udruge banaka (HUB) odgovorili Hini, banke su poslale individualizirane ponude svim klijentima kojima je odobreno prešutno prekoračenje po transakcijskom računu.

Rok od devet mjeseci do godinu dana za razmatranje i ugovaranje prelaska

Naime, obaveza banaka bila je da ponude pošalju potrošačima do 30. lipnja, ali da potrošači, ovisno o poslovnoj politici banke, imaju rok od devet mjeseci do godinu dana da te ponude razmotre i ugovore prelazak na dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu.

“Banke će klijentima ponuditi korištenje dopuštenog prekoračenja po istim uvjetima koje su imali prilikom korištenja prešutno prihvaćenog prekoračenja, a ovisno o tehničkim mogućnostima ugovaranje dopuštenog prekoračenja će biti moguće dolaskom u poslovnicu ili putem digitalnih kanala”, naveli su.

Kada je riječ o ponudama banaka za prelazak s prešutnih na dopuštena prekoračenja, pojasnili su iz HNB-a, banka može ponuditi potrošaču da cijeli iznos prešutnog prekoračenja zamijeni dopuštenim ili u kombinaciji dopuštenog prekoračenja s prešutnim.

Ako banka ponudi kombinaciju dopuštenog i prešutnog prekoračenja, tada dopušteno prekoračenje mora biti najmanje u polovici postojećeg prešutnog prekoračenja, a udio novog prešutnog prekoračenja može biti najviše u visini mjesečnog primanja, navedeno je.

Većina banaka prestaje s odobravanjem prešutno prihvaćenih prekoračenja

Po isteku roka za sklapanje ugovora o prelasku s prešutnog na dopušteno prekoračenje, navode iz središnje banke, ukoliko potrošač nije prihvatio ponudu banke i sklopio ugovor o dopuštenom prekoračenju, a nastavio je koristiti prešutno prihvaćeno prekoračenje, banka to prekoračenje može smanjiti ili ukinuti, sukladno vlastitoj poslovnoj politici.

Iz HNB-a su istaknuli i da se, nakon isteka roka važenja ponude banke, na prešutno prihvaćena prekoračenja više ne primjenjuje ograničenje efektivne kamatne stope (EKS), a koje je propisano memorandumom.

Dakle, ako banka ostavi potrošaču mogućnost korištenja prešutno prihvaćenog prekoračenja, za očekivati je da će takvo prekoračenje biti skuplje u odnosu na dopušteno.

“Iz navedenog proizlazi da je za potrošače povoljnije dopušteno prekoračenje u odnosu na prešutno prihvaćeno te, ukoliko žele koristiti prekoračenje po tekućem računu, u interesu im je da sklope ugovor o dopuštenom prekoračenju”, sugerirali su iz središnje banke.

No, iz HUB-a su izvijestili da je većina banaka odlučila da će u svojoj ponudi imati samo dopuštena prekoračenja, odnosno, prestat će s odobravanjem prešutno prihvaćenih prekoračenja za sve nove klijente.

U takvim slučajevima ako klijent do 1. srpnja 2024. odluči otplatiti iznos prešutno prihvaćenog prekoračenja ili ne ugovori dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, banka će u tom slučaju korisnika obavijestiti 30 dana prije ukidanja prekoračenja o mogućnosti vraćanja ukinutog iznosa u najmanje 12 mjesečnih obroka uz primjenu kamatne stope koja nije viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja, odnosno kamatne stope koja se primjenjivala na prešutno prihvaćeno prekoračenje, ako je ta kamatna stopa niža, pojasnili su iz HUB-a.

Sve banke do 1 .rujna 2022. ograničile EKS na prešutna prekoračenja

Inače, prema memorandumu, banke su do 1. rujna 2022. bile obvezne na prešutno prihvaćena prekoračenja primijeniti ograničenje EKS-a, a HNB je utvrdio da su sve banke postupile u skladu s tom obavezom, što je posljedično dovelo do smanjenja cijene prekoračenja, to jest znatnog smanjenja kamata.

Prema tada prikupljenim podacima, najniža nominalna kamatna stopa (NKS) na prešutno prihvaćena prekoračenja bila je u visini 3,75 posto, a najviša sedam posto, dok je najniži EKS bio 3,81 posto, a najviši 7,31 posto, što je ujedno bila i maksimalno dopuštena razina.

Aktualna ograničenja NKS-a i EKS-a koja se primjenjuju na dopuštena i prešutno prihvaćena prekoračenja, a za razdoblje od početka siječnja do kraja lipnja ove godine, za NKS iznose 8,25 posto, a EKS 7,5 posto, naveli su iz HNB-a.

Prema izračunu središnje banke, građani koji su prije primjene ograničenja koristili prešutna prekoračenja do 10 tisuća kuna i ako su ta prekoračenja koristili tijekom cijele godine, na ime većih kamata plaćali su prosječno više oko 240 kuna godišnje.

