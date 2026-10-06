UOČI PREGOVORA O PRORAČUNU
"Zbijanje mediteranskih redova": Split domaćin političkoj eliti južne Europe
Split će u utorak i srijedu biti domaćin sastanku na vrhu EU MED9, svojevrsnom 'zbijanju mediteranskih redova' uoči ključnih pregovora o europskom proračunu.
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MED9 je neformalna skupina koja okuplja devet južnih članica EU-a – Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal.
Hrvatska ove godine predsjeda tim formatom, a u Splitu su potvrđeni dolasci svih najviših čelnika – među njima su i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, talijanske premijerke Giorgije Meloni te španjolskog premijera Pedra Sancheza.
Stiže i knez Albert II.
U drugi najveći hrvatski grad stižu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, kao i monegaški knez Albert II., pozvan zbog svoje ekspertize na području okoliša i posebice očuvanja mora, te jordanski prijestolonasljednik al Husein bin Abdulah.
Dio čelnika u Split stiže već u utorak, zbog čega će grad već tada biti pod visokim mjerama sigurnosti.
Najveći je to regionalni format unutar EU-a – okuplja trećinu njezinih članica na koje otpada 40 posto teritorija, 41 posto BDP-a i 45 posto stanovništva europskog saveza.
Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedanja tijekom kojeg su se održala tri sastanka na razini ministara vanjskih poslova te pet 'sektorskih' susreta ministara.
Cilj skupa je, između ostalog, uskladiti stajališta mediteranskih država na europskoj razini uoči Europskog vijeća koje će se održati tjedan dana kasnije. U vladi naglašavaju da je datum skupa MED9 "namjerno tempiran” da bude blizu sastanka europskih čelnika u Bruxellesu.
Nema predstavnika "štedljive šestorke"
Članice EU-a trenutačno pregovaraju o novom višegodišnjem financijskom okviru (VFO), odnosno europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
Ambicija je da se dogovor o tom ključnom dokumentu postigne do kraja ove godine kako bi proračun bio funkcionalan već početkom 2028. te jer 2027. na birališta izlaze stanovnici Francuske, Španjolske i Italije, triju važnih europskih država čiji će čelnici biti prisutni u Splitu.
U Splitu, pak, neće biti predstavnika mahom sjeverne 'štedljive šestorke', zemalja neto uplatiteljica u europski proračun koje stoga žele da on bude manje rastrošan – Nizozemske, Austrije, Danske, Finske, Švedske i Njemačke.
Njihovi čelnici u kolovozu su poručili da se planirani proračun Europske komisije mora smanjiti za nekoliko stotina milijardi eura. Čelnici južnih država, gosti u Splitu, žele ambiciozniji proračun koji će zadržati stavke iz prošlih verzija, poglavito poljoprivrednu i kohezijsku politiku.
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