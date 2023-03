Državni tajnik o cijeni plina: Hera nije samo poslušala Vladu, već i zdrav razum

Podijeli :

Državni tajnik Ivo Milatić u N1 Studiju uživo je govorio o plinskim poduzećima, dokapitalizaciji HEP-a te poslovanju Fortenove.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) privodi kraju javno savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije za izračun cijena plina kojim žele smanjiti cijenu plina. Sabina Škrtić, desna ruka Pavla Vujnovca i članica Uprave ENNA grupe, u Newsnightu je sinoć upozorila da će opskrbljivači koji su u obvezi javne uprave biti u problemima ako se metodologija izmijeni. Štoviše, ako prođe nova metodologija, poručila je da bi se Gradska plinara Zagreb opskrba (GPZO) možda mogla suočiti sa stečajem.

Na pitanje prijeti li doista mogućnost stečaja GPZO-a radi nove metodologije, državni tajnik Milatić kazao je da je to mišljenje gospođe Škrtić.

“Ne znam kakva je situacija u GZPO-u Zagreb. Prije godinu dana je bila ozbiljna prijetnja stečaja gradske plinare, a nije se mijenjala metodologija. Što će biti sada kada bude, ne bih to prejudicirao”, dodao je.

Napomenuo je da Hera jedina po zakonu može mijenjati metodologiju i da joj nije Vlada dala nalog da promijeni metodologiju nego ona taj postupak promjene provodi sama.

“Završena je javna rasprava. Dobili su dosta primjedbi. Hera će se sada očitovati i sukladno tome donijeti određene odluke. Vidjet ćemo što će se onda dogoditi”, kazao je Milatić.

Na opasku da je Hera odluku da se ide u izmjenu metodologije donijela nakon što je ministar objavio da se neće dopustiti rast cijene plina, Milatić je odgovorio:

“Vlada se opredijelila da cijena plina neće ići gore, ali da bi se fizički dogodilo da se cijena ne podigne, jedini onaj tko je nadležan za formiranje cijena, kada je u pitanju obveza u opskrbi javne usluge, to je Hera.”

Na dodatno pitanje znači li to da je Hera poslušala Vladu, Milatić je nastavio:

“Ne samo poslušala Vladu nego i zdrav razum. Sada bi bilo totalno neprimjereno i nedopustivo da mi koji smo uspjeli držati cijenu plina drugom najjeftinijom u Europi, da sada kada se stabiliziralo tržište i imate ga po 40-ak eura, a išao je ranije i do 300 eura, da se dogodi da po staroj metodologiji cijena plina bude oko 100 eura.”

Upitan kako će se minus pokriti, rekao je da HERA jedina ima uvid u ugovore i obveze koje su plinare preuzimale na sebe.

“Ona će onda nama predočiti situaciju kakva je i sukladno tome ćemo donositi odluke. Bilo bi neodgovorno sada nešto prejudicirati”, istaknuo je.

Milatić je ponovio da se Vlada čvrsto opredijelila da će cijene energenata držati pod kontrolom iz više razloga: “Zbog očuvanja standarda građana, zbog pomoći hrvatskom gospodarstvu i da se smanje inflatorni pritisci”.

“Prodaja poslovnih prostora Fortenove je pitanje poslovnih odluka”

U kontekstu razgovora o PPD-u, odgovorio je i na pitanje kako Vlada gleda na jačanje poduzetnika Pavla Vujnovca.

“Ne možemo govoriti da imamo generalno neki stav u Vladi o bilo kojem poduzetniku. Dobrodošao je svaki poduzetnik u Hrvatskoj koji uredno radi svoj posao, plaća sve obveze prema RH, funkcionira i zapošljava. Mislim da je dobro da postoje takvi jaki igrači u Hrvatskoj, uz Atlantic, Podravku i sve ostale kompanije”, poručio je Milatić.

Komentirajući činjenicu da se u slučaju Ivice Todorića pokazalo da i nije najbolje kada su u rukama jednog čovjeka veliki dijelovi strateškog nacionalnog biznisa, državni tajnik je poručio da je svakom tko je završio srednju ekonomsku školu bilo jasno da će Todorićev model po kojem je funkcionirao Agrokor propasti.

“Današnja Fortenova funkcionira sasvim drugačije. Dovedite bilo kojeg dobavljača Fortenove i pitajte kako je bilo za vrijeme Todorića i kako je danas”, istaknuo je Milatić.

Vezano uz prodaja atraktivnih prostora Fortenove dodao je:

“Ako je to sve u skladu sa zakonom, a ne sumnjam da nije, to je pitanje poslovnih odluka. Ako je netko uložio milijarde pa da mi sad držimo predavanje što radi sa svojom kompanijom, to je u najmanju ruku smiješno.”

Dokapitalizacija HEP-a

“Išla je odluka o dioničarskom zajmu od 400 milijuna eura i dokapitalizaciji od 500 milijuna. Jednostavno smo svjesni da je HEP pretrpio gubitke iz više razloga. Jedan od razloga je stanje hidrologije koje je bilo katastrofalno. Također, nametanje limita i granica u cijeni, što je Vlada svjesno napravila”, rekao je pa dodao:

“Logičan slijed je da se financijski dokapitalizira injekcijom za novce koje je potrošio da bi proveo Vladine mjere. Bilo bi krajnje neodgovorno da Vlada ne reagira.”

Ističe da je nedopustivo da HEP-u padne financijski, investicijski ili bilo koji drugi rejting.

“Ova mjera ne može biti bolja”, zaključio je.

