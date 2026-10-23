Europski automobilski gigant gasi tisuće radnih mjesta

Kao odgovor na takve okolnosti, tvrtka je najavila dodatni plan ušteda vrijedan 450 milijuna eura, povrh ranije uvedenih programa smanjenja troškova. Nove mjere uključuju ukidanje oko 2000 radnih mjesta u Švedskoj i još 500 u drugim zemljama, i to raskidanjem ugovora s vanjskim konzultantima, prirodnim odljevom zaposlenika te ciljanim programima sporazumnog odlaska uz otpremnine.