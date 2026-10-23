NI KINEZI NISU POMOGLI
Europski automobilski gigant gasi tisuće radnih mjesta
Kinesko vlasništvo nije zaštitilo Volvo Cars od kineske konkurencije, zbog čega proizvođač automobila u vlasništvu Geelyja intenzivira napore za oporavak poslovanja, suočen s pritiskom lokalnih konkurenata, američkim carinama i ukidanjem poticaja za električna vozila.
Švedski proizvođač automobila Volvo Cars objavio je da će "rezati" oko 2500 radnih mjesta diljem svijeta nakon što su američke carine i snažna konkurencija domaćih proizvođača u Kini pridonijele gubitku u trećem tromjesečju.
Tvrtka, koja je u većinskom vlasništvu kineske grupacije Geely, u trećem je tromjesečju ostvarila prihode od šest milijardi eura, što je gotovo 23 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, prenosi Euronews.
Volvo Cars zabilježio je neto gubitak od 513 milijuna eura, dok je u istom tromjesečju prošle godine ostvario neto dobit od 405 milijuna eura.
"Nastavljamo poslovati u vrlo teškom okruženju, suočeni sa snažnim vanjskim izazovima: deglobalizacijom, iznimno oštrom konkurencijom i klimatskim promjenama", izjavio je u priopćenju glavni izvršni direktor Håkan Samuelsson.
Kao odgovor na takve okolnosti, tvrtka je najavila dodatni plan ušteda vrijedan 450 milijuna eura, povrh ranije uvedenih programa smanjenja troškova. Nove mjere uključuju ukidanje oko 2000 radnih mjesta u Švedskoj i još 500 u drugim zemljama, i to raskidanjem ugovora s vanjskim konzultantima, prirodnim odljevom zaposlenika te ciljanim programima sporazumnog odlaska uz otpremnine.
Tvrtka očekuje da će se puni financijski učinci tih mjera ostvariti do kraja 2027.
Volvo Cars, koji je velik dio svoje strategije temeljio na električnim vozilima, priopćio je da je ukidanje državnih poticaja za kupnju potpuno električnih automobila i plug-in hibrida u Sjedinjenim Američkim Državama, za vrijeme predsjednika Donalda Trumpa, također negativno utjecalo na njegove profitne marže.
Volvo Cars je 2024. odustao od plana prema kojem je do 2030. namjeravao prodavati isključivo potpuno električne automobile.
Samuelssona mijenja Zellmer
"Uvjereni smo da imamo ispravnu dugoročnu strategiju za suočavanje s tim izazovima. Međutim, kratkoročno, s obzirom na ozbiljan pritisak na prodajne količine, moramo ojačati naš plan oporavka dodatnim odlučnim mjerama, sniziti prag rentabilnosti i poboljšati novčane tokove kako bismo postali otporniji", poručio je Samuelsson.
Poput drugih europskih proizvođača automobila, koji se suočavaju s nepovoljnim globalnim tržišnim okolnostima, Volvo Cars prošle je godine najavio plan smanjenja troškova vrijedan 1,62 milijarde eura. Taj je plan uključivao ukidanje oko 3000 radnih mjesta diljem svijeta.
Tvrtka je u rujnu objavila da će Klaus Zellmer, glavni izvršni direktor Škode Auto, zamijeniti Samuelssona na čelu Volvo Carsa najkasnije do 1. listopada 2027.
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