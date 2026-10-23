Politička poruka ili?
SDSS preskočio glasovanje o povjerenju Plenkovićevoj vladi, Pupovac dao neobično objašnjenje
Zastupnici SDSS-a Milorad Pupovac i Anja Šimpraga u srijedu nisu sudjelovali u glasovanju o prijedlogu opoziva Vlade Andreja Plenkovića, kao ni o Godišnjem izvješću Vlade, piše Novi list.
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Njihovo nesudjelovanje u glasovanju privuklo je pozornost, posebno nakon što su nezavisni zastupnik Branko Kolarić i Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjever prilikom odlučivanja o opozivu Vlade bili suzdržani.
Pupovac i Šimpraga potom su podržali izbor Armina Hodžića za potpredsjednika Hrvatskog sabora, ali nisu sudjelovali ni u glasovanju o imenovanju Dražena Miočića za novog glavnog ravnatelja HRT-a.
Na pitanje Novog lista zašto zastupnici SDSS-a nisu glasovali o opozivu Vlade, Pupovac je odbacio mogućnost da je riječ o političkoj odluci. Objasnio je da zastupnici ponekad koriste mogućnost nesudjelovanja u glasovanju, ali da je u ovom slučaju razlog bio nedostatak koncentracije i nepažnja.
„Ne mogu sada objašnjavati zašto smo bili dekoncentrirani, ali nema ništa politički u tome što nismo glasali o opozivu”, rekao je Pupovac za Novi list.
Novinari su ga zatim pitali znači li to da bi on i Šimpraga, da su bili koncentrirani, podržali smjenu Plenkovićeve vlade.
„Ne mogu reći kako bismo glasali da smo bili koncentrirani”, odgovorio je Pupovac, ne otkrivši kakav bi bio stav SDSS-a o opozivu Vlade.
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