Na pitanje Novog lista zašto zastupnici SDSS-a nisu glasovali o opozivu Vlade, Pupovac je odbacio mogućnost da je riječ o političkoj odluci. Objasnio je da zastupnici ponekad koriste mogućnost nesudjelovanja u glasovanju, ali da je u ovom slučaju razlog bio nedostatak koncentracije i nepažnja.