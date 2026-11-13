bez intervencije vlade
Nove cijene goriva: Pogledajte koliko bi od utorka mogli plaćati benzin i dizel
Nove cijene goriva na benzinskim postajama u utorak bi mogle donijeti pojeftinjenje za vozače.
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Prema neslužbenim informacijama RTL-a Danas, ako Vlada u međuvremenu ne intervenira, od utorka bi sve tri osnovne vrste goriva trebale biti jeftinije šest centi po litri.
Tako bi se litra eurosupera 95 trebala prodavati po cijeni od 1,55 eura, dok bi eurodizel stajao 1,79 eura po litri.
Pojeftinjenje bi trebalo obuhvatiti i plavi dizel, čija bi nova cijena iznosila 1,32 eura po litri.
Ipak, riječ je o trenutačnim procjenama. Konačne cijene ovisit će o odluci Vlade, koja bi u ponedjeljak mogla ponovno intervenirati i utjecati na iznose koji će vrijediti od utorka.
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