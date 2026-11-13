Država s najvišim plaćama u Europi očajnički traži radnike: Zarade dosežu i 7000 eura mjesečno

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Jedna od najbogatijih europskih država suočava se s ozbiljnim nedostatkom kvalificiranih radnika. Iako su plaće u Luksemburgu među najvišima u Europi, poslodavci sve teže pronalaze odgovarajuće zaposlenike. Zbog toga su vlasti pojednostavnile postupak zapošljavanja stranaca za 20 deficitarnih zanimanja, među kojima su stručnjaci iz financijskog sektora, IT industrije i zdravstva, ali i građevinski i industrijski radnici.

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Prema najnovijim podacima Eurostata, objavljenima 6. studenoga 2026. godine, prosječna godišnja plaća u Luksemburgu, prilagođena punom radnom vremenu, iznosi čak 85.600 eura, odnosno približno 7.133 eura mjesečno.

Time je ova država zadržala prvo mjesto u Europskoj uniji po visini prosječnih plaća, ispred Danske, gdje godišnji prosjek doseže 73.500 eura, i Irske, s 64.400 eura. Usporedbe radi, prosječna godišnja plaća na razini Europske unije iznosi 41.500 eura.

Ipak, važno je naglasiti da je riječ o prosječnim bruto primanjima, a ne o iznosu koji svaki zaposlenik može očekivati. Stvarne plaće ovise o zanimanju, kvalifikacijama, iskustvu i poslodavcu.

Koji su radnici najtraženiji?

Luksemburška agencija za zapošljavanje (ADEM) objavila je popis 20 zanimanja u kojima postoji posebno izražen nedostatak kvalificiranih radnika. Na temelju tog popisa poslodavci mogu jednostavnije zapošljavati stručnjake iz država koje nisu članice Europske unije.

Velika potražnja postoji u bankarskom i financijskom sektoru. Posebno se traže stručnjaci za procjenu kreditnog rizika, savjetnici za rad s bankarskim klijentima, financijski analitičari, stručnjaci za financijska tržišta, reviziju i kontrolu poslovanja, kao i pravnici.

Nedostaje i zaposlenika u informacijskim tehnologijama. Luksemburškim tvrtkama potrebni su programeri, stručnjaci za razvoj softvera, administratori informacijskih sustava te zaposlenici koji pružaju tehničku podršku i održavaju IT infrastrukturu.

Problem nedostatka radne snage prisutan je i u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Traže se medicinske sestre i tehničari, njegovatelji, socijalni radnici, odgojitelji i stručnjaci za rad s osobama kojima je potrebna dodatna podrška.

Mogućnosti za zapošljavanje postoje i u građevinarstvu i industriji. Među deficitarnim zanimanjima nalaze se krovopokrivači, industrijski mehaničari, stručnjaci za ugradnju i održavanje industrijske opreme, autolimari te inženjeri zaduženi za kontrolu kvalitete, istraživanje i razvoj.

Popis se ažurira svake godine u skladu s potrebama tržišta rada. Tako su tijekom 2026. na njega dodana pojedina građevinska i industrijska zanimanja, dok su, među ostalim, klasični računovodstveni poslovi uklonjeni iz kategorije zanimanja s najvećim nedostatkom radne snage.

Lakše zapošljavanje

Kako bi privukao stručnjake iz inozemstva, Luksemburg je uveo ubrzani postupak za poslodavce koji žele zaposliti državljane zemalja izvan EU-a.

Za zanimanja koja se nalaze na službenom popisu deficitarnih zanimanja nadležna agencija može izdati potvrdu potrebnu za zapošljavanje stranog radnika u roku od pet radnih dana od potvrde primitka zahtjeva.

Ipak, ubrzani postupak ne znači automatsko dobivanje radne i boravišne dozvole. Za državljane Srbije i dalje vrijede propisani uvjeti za zapošljavanje i boravak u Luksemburgu.

Jedna od prepreka za one koji razmišljaju o preseljenju visoki su troškovi života, osobito stanovanja. Prema istraživanju koje je luksemburško Ministarstvo stanovanja objavilo u lipnju 2026. godine, za više od polovice analiziranih stanova mjesečna najamnina iznosi između 1.000 i 1.750 eura, dok se za dio stanova plaća više od 2.000 eura.

Riječ je o postojećim ugovorima o najmu pa cijene za nove najmoprimce mogu biti drukčije.

Unatoč visokim troškovima života, Luksemburg ostaje privlačno odredište za kvalificirane radnike, osobito u sektorima u kojima domaće tržište rada ne može zadovoljiti potrebe poslodavaca.