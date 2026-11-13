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privremeno vodstvo

Imenovan v.d. ravnatelja bolnice na Jankomiru: Evo tko preuzima dužnost

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Hina
|
13. stu. 2026. 10:58
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Robert Anic/PIXSELL

Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Sv. Ivan na jutrošnjoj sjednici imenovalo je Lidiju Hrastić-Novak vršiteljicom dužnosti ravnateljice Klinike koja će obavljati tu dužnost do provedbe javnog natječaja za novog ravnatelja Klinike.

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Kako je izvijestila Klinika, Lidija Hrastić-Novak je među brojnim upravljačkim dužnostima u zdravstvu bila i višegodišnja ravnateljica Poliklinike Zagreb, a od listopada 2025. do veljače 2026. bila je i vršiteljica dužnosti ravnateljice Doma zdravlja Zagreb – Zapad.

Ministarstvo zdravstva zatražilo je u četvrtak navečer od Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan” i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića hitno imenovanje osobe koja će preuzeti vođenje te ustanove i odgovornost za njezin rad nakon ostavke dosadašnjeg vodstva.

Dosadašnja ravnateljica Klinike Majda Grah podnijela je u četvrtak neopozivu ostavku, koju je Upravno vijeće prihvatilo, a ostavke su podnijeli i njezina zamjenica te pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo.

Ostavke u vodstvu Klinike uslijedile su nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada umro tijekom boravka u toj psihijatrijskoj ustanovi.

Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a slučaj je otvorio pitanja mogućih propusta u postupanju prema pacijentu i odgovornosti vodstva Klinike.

Osnivačka prava nad Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan ima Grad Zagreb, a za imenovanje i razrješenje ravnatelja nadležno je Upravno vijeće ustanove.

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bolnica jankomir

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