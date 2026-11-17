zimska putovanja
MasterIndex: Advent privlači 55 posto onih koji ove zime putuju u inozemstvo, a planirani budžeti rastu
Mastercardovo istraživanje pokazuje da zimsko putovanje izvan Hrvatske planira 44 % ispitanika. Planirani dnevni budžeti istodobno rastu za oko 17 % za inozemstvo i 18 % za domaća putovanja.
Adventska putovanja u europske gradove i dalje su prvi izbor među onima koji ove zime planiraju turistički putovati u inozemstvo: bira ih 55 % ispitanika. Paralelno, na odmor se putuje rjeđe, a planirani budžeti rastu, pokazalo je to najnovije istraživanje MasterIndex koje je za Mastercard u listopadu 2026. provela agencija Improve.
Planirani dnevni budžeti za zimska putovanja porasli su na prosječno 117 eura po osobi u inozemstvu, naspram lanjskih 100 eura, te 86 eura unutar Hrvatske, u usporedbi s prošlogodišnjih 73 eura.
„Putnici promišljeno biraju doživljaje koje žele i iznose koje su spremni potrošiti. Za turistički sektor pružiti vrijednost znači i učiniti putovanje jednostavnim i sigurnim, od rezervacije smještaja do svakodnevne potrošnje na destinaciji. Digitalna plaćanja imaju ključnu ulogu u povezivanju tih dijelova putovanja i pružanju osjećaja sigurnosti putnicima kada plaćaju u inozemstvu“, izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.
Većina planira ukupni budžet do 1.000 eura
Iako prosječan ukupni planirani budžet za zimsko putovanje u inozemstvo iznosi 1.238 eura, većina ispitanika koji su naveli iznos, njih 64 %, namjerava potrošiti do 1.000 eura. Za domaća putovanja taj je udio još veći: 88 % planira budžet do 1.000 eura, a 61 % do 500 eura. Ukupni budžeti obuhvaćaju put, smještaj i troškove na destinaciji za ispitanika, odnosno partnera ili obitelj, ovisno o tome za koga ispitanik planira trošak.
Rast planiranih iznosa posebno se vidi među ispitanicima koji namjeravaju otići na skijanje: njihov prosječan ukupni budžet iznosi 1.947 eura, oko 19 % više nego lani. Za zimsko putovanje unutar Hrvatske prosječan ukupni budžet porastao je na 713 eura, odnosno za oko 11 %.
Veći planirani budžeti slijede nakon godine u kojoj su ispitanici rjeđe putovali na odmor. U proteklih godinu dana ostvarili su prosječno 4,4 putovanja s barem jednim noćenjem, u usporedbi s lanjskih 4,9, što je najniži prosjek u posljednja četiri godišnja istraživanja. Manji je i udio onih koji sada planiraju zimski odlazak u inozemstvo: 44 %, četiri postotna boda manje nego lani. Zimsko putovanje unutar Hrvatske planira 45 % ispitanika, približno kao prošle godine.
Važnost troškova vidi se i pri odabiru destinacije za odmor izvan ljetne sezone. Cijenu smještaja kao kriterij za odabir destinacije za odmor navodi 65 % ispitanika, pet postotnih bodova više nego lani, dok je odnos cijene i kvalitete važan za 63 %.
Među onima koji ove zime ne planiraju turistički putovati u inozemstvo, osobne financije i navika da zimi ne putuju izvan zemlje podjednako su česti razlozi, svaki s udjelom od 46 %. Financijske razloge posebno ističu mladi od 18 do 29 godina koji ne planiraju takvo putovanje, njih 57 %.
Advent ostaje prvi izbor, ali putovanja su kraća
Uz adventska putovanja, doček Nove godine u europskom gradu planira 27 % budućih zimskih putnika u inozemstvo, dok 16 % namjerava otići na skijanje. Ispitanici su mogli odabrati više vrsta putovanja.
Za advent se ove godine planira prosječno 3,3 dana, u usporedbi s četiri dana u prošlogodišnjem istraživanju. Skijanje obično podrazumijeva dulji boravak: 70 % onih koji ga planiraju namjerava na putovanju provesti od četiri do sedam dana.
Advent je posebno popularan među ženama i mlađim putnicima. Bira ga 60 % žena koje planiraju zimsko putovanje u inozemstvo, naspram 48 % muškaraca, te 60 % putnika od 18 do 29 godina. Regionalno se ističu Istra, Primorje i Gorski kotar, gdje zimsko putovanje u inozemstvo planira 63 % ispitanika.
U Hrvatskoj prednjače Središnja Hrvatska te Gorski kotar i Lika
Među onima koji ove zime planiraju putovati unutar zemlje, Središnju Hrvatsku bira 39 %, Gorski kotar i Liku 31 %, a Istru i Kvarner s otocima 25 %. Slijede Slavonija i Baranja s 19 % te Dalmacija s 18 %. Gorski kotar i Lika posebno privlače putnike od 30 do 39 godina.
Najveće povećanje prosječnog ukupnog budžeta među domaćim regijama zabilježeno je kod ispitanika koji planiraju putovati u Dalmaciju, s lanjskih 574 na 736 eura, što je porast za oko 28 %. I domaća zimska putovanja uglavnom će biti kratka: boravak do tri dana planira 55 % budućih putnika.
Raste važnost wellnessa, generacije biraju različite sadržaje
Uz cijenu, pri izboru izvansezonske destinacije sve se češće razmatraju opuštanje i wellness. Navodi ih 47 % ispitanika, šest postotnih bodova više nego prošle godine. Gastronomska ponuda važna je za 31 %.
Različite generacije pritom traže različite sadržaje. Koncerti, festivali i kulturni događaji kriterij su odabira izvansezonske destinacije za 27 % mladih od 18 do 29 godina. Među uobičajenim privatnim putovanjima wellness i spa odmor navodi 32 % putnika od 50 do 55 godina, u usporedbi s 11 % najmlađe dobne skupine. Posjeti gradovima, odnosno city break putovanja, privlače širi krug putnika: među vrstama privatnih putovanja na koja najčešće odlaze navodi ih gotovo polovica, njih 49 %.
Karticu u inozemstvo nosi 92% putnika
Platne kartice u inozemstvo nosi 92% putnika, a 72% onih koji ove zime planiraju turistički putovati izvan Hrvatske namjerava barem jedno putovanje platiti karticom. Među onima koji planiraju kartično plaćanje podjednak je udio onih koji će platiti online i na fizičkom prodajnom mjestu.
Na privatnim putovanjima karticom se najčešće plaća smještaj, što navodi 62 % putnika. Slijede restorani, kafići i barovi s 55 %.
Ove navike plaćanja ističu važnost podrške putnicima i pri online rezervacijama i pri potrošnji na destinaciji. Svojom tehnologijom, globalnom mrežom i partnerstvima s bankama i trgovcima Mastercard omogućuje sigurna i praktična digitalna plaćanja preko granica, podržavajući različite faze putovanja.
O istraživanju MasterIndex
Online istraživanje MasterIndex za Mastercard provela je agencija Improve od 5. do 14. listopada 2026. među 1.027 korisnika bankarskih usluga u Hrvatskoj od 18 do 55 godina. Uzorak je reprezentativan za online klijente banaka te dobi, uz kvote prema regiji, veličini naselja, spolu, dobi i obrazovanju. Postoci za vrste, trajanje i budžete odnose se na odgovarajuće skupine putnika. Kod višestrukih odgovora zbroj može prelaziti 100%.
O kompaniji Mastercard
Mastercard pokreće gospodarstva i osnažuje ljude u više od 200 zemalja i teritorija širom svijeta. Zajedno s našim klijentima gradimo održivo gospodarstvo u kojem svi mogu napredovati. Podržavamo širok raspon digitalnih načina plaćanja, osiguravajući sigurne, jednostavne, pametne i dostupne transakcije. Naša tehnologija i inovacije, partnerstva i mreže zajedno omogućuju pružanje jedinstvenog skupa proizvoda i usluga koji pomažu ljudima, tvrtkama i vladama ostvariti svoj najveći potencijal.
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