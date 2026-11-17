Iako prosječan ukupni planirani budžet za zimsko putovanje u inozemstvo iznosi 1.238 eura, većina ispitanika koji su naveli iznos, njih 64 %, namjerava potrošiti do 1.000 eura. Za domaća putovanja taj je udio još veći: 88 % planira budžet do 1.000 eura, a 61 % do 500 eura. Ukupni budžeti obuhvaćaju put, smještaj i troškove na destinaciji za ispitanika, odnosno partnera ili obitelj, ovisno o tome za koga ispitanik planira trošak.