Ta otpornost odražava razmjerno stabilno gospodarsko okruženje. Tržišta rada u velikom dijelu Europe ostaju snažna, uz stope nezaposlenosti blizu povijesno najnižih razina. Iako kućanstva i dalje uzimaju inflaciju u obzir, širi cjenovni pritisci ostaju pod kontrolom. Temeljna inflacija u europodručju, koja isključuje promjenjive cijene energije i hrane, posljednjih je šest mjeseci razmjerno stabilna. Međutim, očekuje se da će rast cijena prirodnog plina od ljeta povećati troškove energije tijekom blagdanske sezone, uz dodatni pritisak viših cijena goriva. Cjenovni pritisci tijekom blagdanske sezone vjerojatno će se početi širiti i na robu, usluge i hranu, što će dodatno učvrstiti dugogodišnju usmjerenost europskih potrošača na vrijednost za novac.