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hladnija odredišta

Gdje putovati ove zime? Tripadvisor otkrio najpopularnije europske destinacije

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N1 Info
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31. lis. 2026. 14:10
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Pixabay/ilustracija

Od snježnih avantura do blagdanskih putovanja, ovo su europske destinacije i iskustva koja će ove zime biti u trendu.

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Novo istraživanje otkrilo je koje će europske destinacije i aktivnosti biti najpopularnije tijekom nadolazeće zimske sezone.

Najnovije istraživanje Tripadvisora analiziralo je pretraživanja putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada 2026., za putovanja planirana između 1. studenoga 2026. i 28. veljače 2027. godine, prenosi Euronews.

Umjesto toplih destinacija za bijeg od zime, istraživanje je pokazalo da su ove sezone u središtu upravo hladnija odredišta. Na vrhu popisa našli su se gradovi poznati po božićnim sajmovima i alpske destinacije diljem Europe.

"Zanimljivo je vidjeti tako snažan trend putovanja u hladnije krajeve među Britancima ove zime, pri čemu putnici ležaljke na suncu zamjenjuju čizmama za snijeg", izjavila je Aarushi Kumar, zamjenica direktorice za istraživanja i analitiku u Tripadvisor Groupu.

"Arktička utočišta, alpski gradići i šarmantni gradovi s božićnim sajmovima na vrhu ljestvice pokazuju da putnici žele uživati u hladnijem dijelu godine, umjesto da od njega pobjegnu", dodala je.

Deset europskih destinacija koje su ove zime u trendu

Prema Tripadvisorovu indeksu putovanja, ovo je deset europskih destinacija koje bilježe najveći interes za zimska putovanja:

  1. Strasbourg, Francuska
  2. Tromsø, Norveška
  3. Gent, Belgija
  4. Saariselkä, Finska
  5. Chamonix, Francuska
  6. Zakopane, Poljska
  7. Brugge, Belgija
  8. Nürnberg, Njemačka
  9. Salzburg, Austrija
  10. Riga, Latvija

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