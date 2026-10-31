hladnija odredišta
Gdje putovati ove zime? Tripadvisor otkrio najpopularnije europske destinacije
Od snježnih avantura do blagdanskih putovanja, ovo su europske destinacije i iskustva koja će ove zime biti u trendu.
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Novo istraživanje otkrilo je koje će europske destinacije i aktivnosti biti najpopularnije tijekom nadolazeće zimske sezone.
Najnovije istraživanje Tripadvisora analiziralo je pretraživanja putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada 2026., za putovanja planirana između 1. studenoga 2026. i 28. veljače 2027. godine, prenosi Euronews.
Umjesto toplih destinacija za bijeg od zime, istraživanje je pokazalo da su ove sezone u središtu upravo hladnija odredišta. Na vrhu popisa našli su se gradovi poznati po božićnim sajmovima i alpske destinacije diljem Europe.
"Zanimljivo je vidjeti tako snažan trend putovanja u hladnije krajeve među Britancima ove zime, pri čemu putnici ležaljke na suncu zamjenjuju čizmama za snijeg", izjavila je Aarushi Kumar, zamjenica direktorice za istraživanja i analitiku u Tripadvisor Groupu.
"Arktička utočišta, alpski gradići i šarmantni gradovi s božićnim sajmovima na vrhu ljestvice pokazuju da putnici žele uživati u hladnijem dijelu godine, umjesto da od njega pobjegnu", dodala je.
Deset europskih destinacija koje su ove zime u trendu
Prema Tripadvisorovu indeksu putovanja, ovo je deset europskih destinacija koje bilježe najveći interes za zimska putovanja:
- Strasbourg, Francuska
- Tromsø, Norveška
- Gent, Belgija
- Saariselkä, Finska
- Chamonix, Francuska
- Zakopane, Poljska
- Brugge, Belgija
- Nürnberg, Njemačka
- Salzburg, Austrija
- Riga, Latvija
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