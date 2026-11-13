INCIDENT NA FILOZOFSKOM
Student suspendiran zbog sumnje na snimanje u ženskom toaletu, reagirala i policija
Zagrebačka policija kazneno je prijavila 24-godišnjaka zbog sumnje da je, bez znanja i pristanka, neovlašteno snimao studenticu u toaletu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s ciljem povrede njezine privatnosti.
Oglas
Prema policijskim sumnjama, muškarac je 5. studenoga u poslijepodnevnim satima došao do toaleta u kojem se nalazila žena te ju je neovlašteno snimio bez njezina znanja i pristanka.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog slikovnog snimanja. Za to kazneno djelo zakon propisuje zatvorsku kaznu do godine dana.
Prema neslužbenim informacijama iz medija, riječ je o studentu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je navodno studentice u ženskom toaletu snimao i u siječnju ove godine.
Uprava Fakulteta potvrdila je da je protiv studenta pokrenula stegovni postupak te mu izrekla privremenu suspenziju do donošenja konačne odluke Stegovnog suda. Fakultet je o incidentu obavijestio studente i zaposlenike te ih pozvao na pojačan oprez i prijavljivanje sumnjivog ponašanja.
Policija je izvijestila da protiv 24-godišnjaka ranije nije postupala niti ga je kazneno prijavljivala.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas