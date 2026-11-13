Oglas

INCIDENT NA FILOZOFSKOM

Student suspendiran zbog sumnje na snimanje u ženskom toaletu, reagirala i policija

author
Hina
|
13. stu. 2026. 12:42
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
University Entrance with Philosophical Faculty Plaque
Open AI / ChatGPT

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 24-godišnjaka zbog sumnje da je, bez znanja i pristanka, neovlašteno snimao studenticu u toaletu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s ciljem povrede njezine privatnosti.

Oglas

Prema policijskim sumnjama, muškarac je 5. studenoga u poslijepodnevnim satima došao do toaleta u kojem se nalazila žena te ju je neovlašteno snimio bez njezina znanja i pristanka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog slikovnog snimanja. Za to kazneno djelo zakon propisuje zatvorsku kaznu do godine dana.

Prema neslužbenim informacijama iz medija, riječ je o studentu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je navodno studentice u ženskom toaletu snimao i u siječnju ove godine.

Uprava Fakulteta potvrdila je da je protiv studenta pokrenula stegovni postupak te mu izrekla privremenu suspenziju do donošenja konačne odluke Stegovnog suda. Fakultet je o incidentu obavijestio studente i zaposlenike te ih pozvao na pojačan oprez i prijavljivanje sumnjivog ponašanja.

Policija je izvijestila da protiv 24-godišnjaka ranije nije postupala niti ga je kazneno prijavljivala.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crna kronika hrvatska filozofski fakultet u zagrebu kaznena prijava neovlašeno snimanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ