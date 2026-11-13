Analizirajući podatke gotovo 850.000 odraslih osoba iz Kine, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Španjolske, autori studije procjenjuju da bi, prema novom modelu, 1 do 3 posto osoba koje se trenutno klasificiraju kao pretile isključivo na temelju ITM-a, prema novim kriterijima to prestale biti. S druge strane, dodatnih 5 do 9 posto ljudi – na primjer onih s većim udjelom tjelesne masti – dobilo bi dijagnozu pretilosti. Na razini cjelokupne populacije, to bi moglo utjecati na desetke milijuna ljudi.