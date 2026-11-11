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INCIDENT U ŽENSKOM WC-U

Novi slučaj neovlaštenog snimanja u ženskom WC-u: Fakultet upozorio studente i zaposlenike

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Luka Špehar , N1 Info
|
11. stu. 2026. 08:41
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University Alert Over Campus Incident
Luka Stanzl/PIXSELL / Open AI/ChatGPT

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ponovno je zabilježen incident u ženskom WC-u, gdje je jedna osoba neovlašteno snimala drugu osobu. O događaju je uprava Fakulteta obavijestila studente i zaposlenike, pozvavši ih na pojačan oprez.

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Kako se navodi u obavijesti, sličan incident dogodio se i u siječnju ove godine.

"Iako je osoba prijavljena policiji te je pokrenut stegovni postupak, molimo vas za pojačan oprez te da svako sumnjivo ponašanje odmah prijavite djelatnicima na porti, koji će postupiti prema dogovorenoj proceduri", stoji u obavijesti koju potpisuje Uprava Filozofskog fakulteta.

Iz obavijesti nije jasno odnose li se prijava policiji i stegovni postupak na najnoviji incident ili na onaj iz siječnja niti je navedeno jesu li incidenti međusobno povezani.

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Teme
filozofski fakultet u zagrebu neovlašteno snimanje policija

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