Dobre vijesti za dio umirovljenika: Grad najavio božićnice od 80 eura

Pixabay/Ilustracija

Grad Požega najavio je u petak isplatu po 80 eura božićnice umirovljenicima s mirovinom do 400 eura, roditeljima njegovateljima te nezaposlenim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji ispunjavaju uvjete, a korisnici zajamčene minimalne naknade dobit će po 70 eura.

Podijeli

Oglas

Pravo na božićnicu imaju umirovljenici s područja Požege čija ukupna mirovina sa svim dodacima iznosi do 400 eura. Pri utvrđivanju prava zbrajaju se tuzemne i inozemne mirovine.

Uz zahtjev treba priložiti presliku osobne iskaznice, posljednji odrezak od mirovine i, prema potrebi, druge dokaze. Zahtjev može predati i druga osoba u ime umirovljenika, uz presliku vlastite osobne iskaznice.

Nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti Grad će božićnicu isplatiti prema popisu Požeško-slavonske županije, bez podnošenja zahtjeva.

Nezaposleni branitelji izvan županijske evidencije mogu podnijeti zahtjev ako su kod nadležne službe za zapošljavanje prijavljeni najmanje tri mjeseca prije njegova podnošenja. Uz zahtjev trebaju priložiti presliku osobne iskaznice, dokaz o statusu hrvatskog branitelja i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.