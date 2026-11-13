Outlook, Teams, Copilot
Globalni pad Microsoftovih usluga, neki transakcije morali potvrđivati faksom
Microsoftovi servisi Outlook, Teams i Copilot u petak su i dalje bili nedostupni, nakon što se jedan od najtežih prekida rada u povijesti tvrtke produljio na više od 12 sati, ometajući komunikaciju tvrtke i vlada diljem svijeta.
Microsoft je za prekid okrivio probleme sa serverima i priopćio da nema saznanja o zlonamjernim aktivnostima. U najnovijem ažuriranju u petak izvijestio je o znakovima stabilizacije nakon što je proširio primjenu popravaka kako bi osigurao trajniju uspostavu usluga.
Prekid je pogodio državne institucije u Australiji, Japanu i Sjedinjenim Državama, izazvao probleme u trgovačkim tvrtkama, odgodio objavu poslovnih rezultata pojedinih kompanija te naveo zrakoplovne prijevoznike da upozore putnike na kašnjenja u komunikaciji.
Transakcije su morali potvrđivati faksom
U Europi je burzovni operater Euronext izvijestio o problemima s komunikacijom putem e-pošte u svojim timovima za uvrštenje vrijednosnih papira, dok je britanski osiguravatelj Aviva pripremao pričuvne planove za konferencijske pozive o poslovnim rezultatima. Danska brodarska kompanija Maersk upozorila je klijente na kašnjenja u slanju e-pošte i ažuriranju informacija.
Američke tvrtke za umjetnu inteligenciju OpenAI i Anthropic izvijestile su o problemima s povezivanjem svojih usluga s Microsoftovim sustavima, dok su indijski zrakoplovni prijevoznici IndiGo, Akasa Air i Air India objavili da su pogođene njihove službe za korisničku podršku putem e-pošte.
Prekid je poremetio i upravljanje fondovima u tajvanskim brokerskim kućama, osiguravajućim društvima za životno osiguranje i investicijskim fondovima. Jedna je kompanija čak otkazala transakciju otkupa obveznica, rekao je Reutersu izvor upoznat sa situacijom.
Druga tajvanska financijska kompanija morala je koristiti faks za potvrdu transakcija, rekao je drugi izvor.
U SAD-u je proizvođač električnih kamiona Workhorse Group u četvrtak odgodio objavu poslovnih rezultata s prvotno planiranog datuma na 16. studenoga, dok je švicarski luksuzni konglomerat Richemont u petak nakratko odgodio objavu polugodišnjih rezultata.
Dugoročne posljedice za Microsoft
Riječ je o drugom prekidu rada paketa programa i internetskih usluga Microsoft 365 ove godine.
Josh Gilbert, tržišni analitičar platforme za trgovanje eToro, rekao je da će ulagači zasad vjerojatno tolerirati prekid jer malo korisnika može preko noći napustiti Microsoftov ekosustav.
„Više zabrinjava što to nije prvi prekid rada usluga 365 ove godine. Budu li se ponavljali problemi s pouzdanošću, svaki IT odjel dobiva razlog da dvaput razmisli prije nego što još veći dio poslovanja povjeri jednom pružatelju usluga”, rekao je.
Microsoft je imao prekid rada svojih usluga 365 u siječnju ove godine, kao i u listopadu prošle godine. Prošlog mjeseca prijavio je i prekid rada svoje platforme za računalstvo u oblaku Azure, koji je utjecao na paket uredskih programa te brojne industrije diljem svijeta.
Problemi s elektroničkom poštom
Australski ministar za kibernetičku sigurnost Tony Burke izjavio je da Microsoft smatra kako nije riječ o kibernetičkom napadu.
„Problemi s kojima se suočavaju uvelike se odnose na sustave elektroničke pošte”, dodao je ministar.
Među organizacijama pogođenima prekidom u petak bile su i australska obavještajna služba te savezna policija.
Zastupnički dom američkog Kongresa priopćio je da su pogođeni njegovi korisnici te da njegovi informatički stručnjaci surađuju s Microsoftom. Zamjenik glavnog tajnika japanske vlade Masanao Ozaki rekao je novinarima da prekid utječe na državnu informacijsku infrastrukturu.
U obavijesti o stanju usluga Microsoft je naveo da su pogođene funkcije paketa Microsoft 365 koje ovise o usluzi Exchange Online i elektroničkoj pošti, dok su dijelovi koji ne ovise o Exchange Onlineu ostali funkcionalni.
Exchange Online Microsoftova je platforma za razmjenu poruka u oblaku koja omogućuje korištenje elektroničke pošte, kalendara, kontakata i zadataka.
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