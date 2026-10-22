NESMOTRENA VOŽNJA
Lamborghini i Ferrari jurili prema Dubrovniku, a onda se dogodila teška nesreća
Na autocesti A1, u blizini odmorišta Sokolac u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao skupocjeni Lamborghini Diablo.
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Crni sportski automobil završio je izvan kolnika, naslonjen na zaštitnu ogradu, a okolnosti nesreće zasad nisu službeno potvrđene.
Prema pisanju Večernjeg lista, Lamborghini je neposredno prije nesreće viđen kako velikom brzinom vozi autocestom zajedno s Ferrarijem. Čitatelj koji je svjedočio njihovoj vožnji tvrdi da su ga oba automobila pretekla dok je padala kiša, zbog čega je kolnik bio mokar.
"Projurili su pokraj mene, a kiša pada. Koma. Po mojoj procjeni, vozili su 200 km/h", ispričao je.
Samo nekoliko minuta poslije, kada je stigao do odmorišta Sokolac, ugledao je Lamborghini koji je završio na zaštitnoj ogradi.
Na fotografijama koje je dostavio redakciji vidi se oštećeni automobil, pokraj kojeg stoje dvojica muškaraca. Prema njegovim riječima, u trenutku kada je fotografirao mjesto nesreće ondje nije bilo ni policije ni hitne pomoći.
Zasad nema službenih podataka o tome kako je došlo do nesreće, kao ni informacija o mogućim ozlijeđenim osobama.
Posebnu pozornost privukao je model automobila koji je sudjelovao u nesreći. Lamborghini Diablo jedan je od najpoznatijih sportskih automobila talijanskog proizvođača, a proizvodio se od 1990. do početka 2000-ih godina.
Riječ je o traženom kolekcionarskom modelu, čija cijena, ovisno o verziji, očuvanosti i drugim karakteristikama, može premašiti 500.000 eura.
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