Mamić pokrenuo aferu "osječki suci", a sada traži da se njegov iskaz proglasi nezakonitim

N1

Obrana Zdravka Mamića, koji je sam pokrenuo aferu "Osječki suci", zatražila je da se njegovo svjedočenje, kao i iskaz njegova brata Zorana Mamića dan u Bosni i Hercegovini, proglase nezakonitim dokazima i izdvoje iz sudskog spisa.

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Zdravko Mamić svojedobno je DORH-u dostavio memorijski štapić sa snimljenom izjavom u kojoj je tvrdio da je godinama davao novac i darove trojici sudaca osječkog Županijskog suda. Te je tvrdnje poslije potvrdio tijekom ispitivanja u BiH.

Njegov odvjetnik sada tvrdi da ispitivanje pred Županijskim sudom u Livnu nije provedeno zakonito jer braća Mamić prethodno nisu dobila propisane pouke o svojim pravima.

Zahtjev je mogao imati ozbiljne posljedice za postupak jer je Mamićev iskaz jedan od ključnih dokaza na kojima se temelji optužnica.

Zagrebački Županijski sud odbio je taj zahtjev, piše novinar Jutarnjeg lista Marin Dešković.

Krušlin zatražio izuzeće sudskog vijeća

Sud je odbio i zahtjev optuženog bivšeg suca Darka Krušlina, koji je tražio izdvajanje zapisnika o tajnom glasovanju sudskog vijeća u postupku u kojem je Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama.

Prema optužnici, Mamić je Krušlinu dao skupocjeni zlatni sat kako bi osigurao oslobađajuću presudu. Iz zapisnika proizlazi da je Krušlin glasovao protiv Mamićeve osude, ali su ga preglasala druga dvojica sudaca.

Krušlin tvrdi da je USKOK nezakonito pribavio zapisnik, koji je tužiteljima predao tadašnji predsjednik osječkog Županijskog suda Zvonko Vrban.

Nakon što je sud odbio i njegov prijedlog, Krušlin je zatražio izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Božidara Horvata.

Suđenje je zbog toga ponovno prekinuto dok se ne odluči o zahtjevima za izuzeće. Sljedeće ročište zakazano je za četvrtak, no njegovo održavanje ovisi o tim odlukama.