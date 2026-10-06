Županijski sud u Zagrebu
Počelo suđenje Mamićima i osječkim sucima, poduzetnik Drago Tadić priznao krivnju
Priznanjem krivnje poduzetnika Drage Tadića, u utorak je na Županijskom sudu u Zagrebu počelo suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te trojici osječkih sudaca koji su odbacili optužbe za podmićivanje u zamjenu za povoljne sudske odluke.
Nakon što je Tadić pred sudskim vijećem priznao krivnju i nastavio se braniti šutnjom, u sudnici je prikazana snimka njegova ispitivanja u Uskoku, tijekom kojeg je detaljno opisao kako je služio kao veza i prenosio mito od Zdravka Mamića prema osječkim sucima, primarno Zvonku Vekiću i Darku Krušlinu, kako bi se Mamiću ishodile povoljne presude.
Tadić je u iskazu Uskoku potvrdio konkretne situacije, lokacije predaje mita i njihove iznose. Također, opisao je donošenje kuverti s novcem, plaćanje ljetovanja, večera i skupocjenih satova za koje je Zdravko Mamić tvrdio da ih je davao sucima.
Ranije tijekom rasprave, nekadašnji osječki suci Darko Krušlin, Zvonko Vekić i Ante Kvesić odbacili su krivnju za djela koja im se stavljaju na teret. Isto je učinila i optužena Nataša Sekulić, prijateljica bivšeg suca Vekića, dok su optužena braća Mamić u bijegu u BiH.
Uskok u optužnici navodi da se Krušlin u studenome 2016., kao prvostupanjski uskočki sudac, družio sa Zdravkom Mamićem u svečanoj loži maksimirskog stadiona. Mamić je pritom, radi stjecanja naklonosti Krušlina kao suca osječkog Županijskog suda, stavio u njegovu ruku svoj skupocjeni sat marke Audemars Piguet koji je sudac uzeo.
Prema optužnici, Mamić je kao optuženik u nekoliko kaznenih postupaka protiv njega, njegova brata i drugih optuženika u više navrata, od 2017. do 2019. u Zagrebu, Osijeku, Banja Luci, Širokom Brijegu i Dubaiju, osobno kontaktirao s Vekićem, također uskočkim sucem.
Vekić je Mamiću, prema optužnici, obećavao da će koristeći odnos povjerenja i kolegijalnih te prijateljskih odnosa sa sucima osječkog Županijskog suda pa tako i okrivljenim Kvesićem, za novčanu nagradu koju će s njima podijeliti, za Mamića i suokrivljenike ishoditi povoljne sudske odluke bez obzira na stvarno stanje spisa.
Uskok je precizirao kako je Vekić predočavao Zdravku Mamiću da će osigurati donošenje oslobađajuće presude u jednom predmetu i odlučiti o odbacivanju optužnice u drugom te da će osigurati donošenje odluke o povratu Mamićevog jamstva za puštanje iz istražnog zatvora od sedam milijuna kuna.
Istraga pokrenuta nakon Mamićeve dostave USB sticka Uskoku
Sukladno dogovoru Zdravko Mamić je kao protuuslugu u više navrata Vekiću predao ukupno najmanje 370.000 eura za njega i drugu dvojicu sudaca, ističe u optužnici Uskok.
Osim toga, Zdravko Mamić je zajedno s bratom, kontaktirao s Kvesićem u Širokom Brijegu gdje su dogovorili kako će ga putem Vekića novčano nagraditi za donošenje povoljne sudske odluke u jednom predmetu.
Zoran Mamić je potom, tvrdi Uskok, osigurao 100.000 eura u nakani ishođenja za njega povoljnih sudskih odluka. Mito od 100.000 eura na traženje Zdravka Mamića sucu Vekiću, za njega i Kvesića, predao je poduzetnik Tadić znajući koja je svrha predaje novca budući da je prethodno u više navrata prisustvovao sastancima i dogovorima sudaca s Mamićem.
Uskok navodi i da su braća Mamić kao nagradu za pogodovanje podmirivali troškove putovanja Vekića i njemu bliskih osoba, među kojima je bila i Nataša Sekulić, u Dubai krajem 2017., ali i Vekićev odlazak na nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije u lipnju 2018. u Veliku Britaniju na trošak HNS-a. Vekića terete da je, zajedno s Natašom Sekulić, raspolagao dijelom novca kojega je dobio od Mamića za ishođenje povoljnih sudskih odluka.
Prema Uskokovoj optužnici, Vekić i Sekulić kupili su dijelom tog novca nekretninu u Osijeku i automobil, dok je Vekić kupio i nekretninu u Zadru te još jedan automobil.
U optužnici se navodi i da je Sekulić u sefu banke držala novac koji je Vekić pribavio koruptivnim postupanjem.
Stegovni postupak protiv dvaju osječkih sudaca pokrenuo je početkom 2022. predsjednik osječkog Županijskog suda Zvonko Vrban nakon afere u kojoj ih je Zdravko Mamić prozvao zbog korupcije. Krušlin je bio predsjednik sudskog vijeća koje je osudilo Zdravka Mamića na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama, zajedno s bratom Zoranom i još dvije osobe.
Kada je presuda postala pravomoćna, Mamić je iz BiH dostavio Uskoku USB stick koji sadrži optužbe na račun sudaca Vekića, Krušlina i Ante Kvesića, a nakon toga je pokrenuta istraga koja je rezultirala uhićenjima sudaca zbog primanja mita i trgovanja utjecajem.
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