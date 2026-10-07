Uz to, Krušlinu je sporno što je Uskok ispitivao Željku Avdić o tajnom vijećanju i glasovanju, bez da ju je prethodno oslobodio obveze čuvanja tajnosti. Avdić je Uskoku rekla da joj je Krušlin nakon odluke vijeća diktirao zapisnik i svoje izdvojeno mišljenje prema kojem Uskokov tužitelj Sven Mišković nije imao uvjete za zastupanje optužbe, kao i da izdvojeno mišljenje nije bilo vezano uz krivnju ili kaznu optuženima.