Dvojica muškaraca pod istragom nakon smrti žene u Zagrebu: Jedan joj dao drogu, drugi je besvjesnu iznio iz stana

Nakon što joj je pozlilo uslijed konzumacije zasad neutvrđene vrste i količine droge, 38-godišnjak je oko 23 sata u stan pozvao 47-godišnjeg prijatelja. Nedugo zatim, u 23.22 sati, obojica su izašla iz stana, pri čemu je 47-godišnjak, u namjeri da prikrije stvarno mjesto događaja, iznio 39-godišnjakinju u besvjesnom stanju i položio je ispred ulaza u zgradu.