POLICIJA OTKRILA DETALJE
Dvojica muškaraca pod istragom nakon smrti žene u Zagrebu: Jedan joj dao drogu, drugi je besvjesnu iznio iz stana
Zagrebačka policija prijavila je 38-godišnjaka koji je prošlog četvrtka u Novom Zagrebu dao drogu 39-godišnjakinji kojoj je pozlilo nakon konzumacije te 47-godišnjaka koji je ženu u besvjesnom stanju iznio ispred zgrade, gdje je preminula.
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Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 38-godišnjak se sumnjiči za omogućavanje trošenja droge dok se 47-godišnjak sumnjiči za pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 38-godišnjak 5. studenoga oko 18 sati, u svoj stan pustio svoju 39-godišnju poznanicu kako bi konzumirala drogu.
Nakon što joj je pozlilo uslijed konzumacije zasad neutvrđene vrste i količine droge, 38-godišnjak je oko 23 sata u stan pozvao 47-godišnjeg prijatelja. Nedugo zatim, u 23.22 sati, obojica su izašla iz stana, pri čemu je 47-godišnjak, u namjeri da prikrije stvarno mjesto događaja, iznio 39-godišnjakinju u besvjesnom stanju i položio je ispred ulaza u zgradu.
Za to je vrijeme 38-godišnjak pozvao hitnu medicinsku pomoć, čiji su djelatnici po dolasku, nakon neuspješne reanimacije, konstatirali njezinu smrt.
Nakon dovršenog kriminalističkog osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.
Prema Kaznenom zakonu, omogućavanje trošenja droge kažnjava se zatvorom u trajanju od šest mjeseci do pet godina, a ista kazna je propisana i za pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela.
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