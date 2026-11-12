Zdravstvena inspekcija istražila smrt pacijenta u Jankomiru: Donosimo detalje

"Zašto je prošlo gotovo dva tjedna od pohrane snimki videonadzora do njihova pregleda? Zašto bolnica nije pravodobno obavijestila Ministarstvo zdravstva i zdravstvenu inspekciju, u skladu s obvezama koje proizlaze iz propisa o kvaliteti i sigurnosti zdravstvene zaštite? Kada je o slučaju obaviješteno Upravno vijeće Klinike i što je poduzelo nakon saznanja o ovom događaju? Zašto izvješće o događaju nisu potpisali svi zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u postupanju? Jesu li postojala ranija upozorenja ili pritužbe na postupanje pojedinih zaposlenika i koje je mjere uprava poduzela", pitanja su na koja će se pokušati doći daljnjom inspekcijom.