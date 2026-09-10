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TREĆA ŽRTVA

Preminula još jedna osoba iz požara u Omišu

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N1 Hrvatska
|
10. ruj. 2026. 10:50
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požar, Omiš
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Još jedna osoba teško ozlijeđena u katastrofalnom požaru na omiškom području preminula je od posljedica ozljeda, potvrdio je KBC Split.

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"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba (1968. godište) od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji preminule pacijentice izražavamo iskrenu sućut", poručili su iz splitske bolnice.

Riječ je o požaru koji je 13. kolovoza izbio u šumskom predjelu pokraj ceste u Lokvi Rogoznici te se, nošen snažnim vjetrom, velikom brzinom proširio prema Omišu. Vatra je zahvatila područje dugo oko 23 kilometra, a opožareno je približno tisuću hektara.

U požaru su izgorjele kuće, drugi objekti i vozila, a deseci ljudi su ozlijeđeni. Prva žrtva bila je 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci na području Stanića.

Krajem kolovoza od posljedica teških ozljeda preminuo je i 79-godišnji muškarac koji se liječio u KBC-u Split.

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Teme
kbc split omiš požar tragedija

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