Preminula još jedna osoba iz požara u Omišu

"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba (1968. godište) od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji preminule pacijentice izražavamo iskrenu sućut", poručili su iz splitske bolnice.