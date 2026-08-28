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IMA JOŠ UGROŽENIH

Tužna vijest iz Splita: Preminuo pacijent koji je zadobio teške ozljede tijekom požara u Omišu

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Vesela Šegvić , Vanja Deželić
|
28. kol. 2026. 19:03
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Požar Omiš
Čitatelj N1 / Čitatelj N1

Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split, priopćeno je iz te bolnice.

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"Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi", navode iz splitskog KBC-a te dodaju:

"Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut."

Ovo je druga žrtva velikog požara koji se zbio na području Omiša.

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