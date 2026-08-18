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posljedice vatrene stihije

FOTO / Nove satelitske snimke prikazuju razmjere strašnog požara u Omišu: Sve je spaljena zemlja

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N1info
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18. kol. 2026. 20:33
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Copernicus.eu

Nove satelitske snimke jasno pokazuju razmjere velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i okolice sve do Lokve Rogoznice

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U sklopu europske misije Sentinel-2 sateliti su snimili situaciju u Omišu i okolici nekoliko dana prije požara, te nekoliko dana poslije požara, piše tportal.

Prva snimka nastala je 11. kolovoza, dva dana prije izbijanja požara, i prikazuje padine iznad obale prije nego što ih je zahvatila vatra.

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Copernicus.eu

Druga snimka je snimljena 14. kolovoza, dok je požar još bio aktivan i na toj snimci se vidi i dim kako se uzdiže nad područjem između Omiša i Lokve Rogoznice.

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Copernicus.eu

Treća snimka snimljena je danas, 18. kolovoza i prkazuje kako područje izgleda nakon što je požar prošao.

Snimka zaslona 2026-08-18 202025
Copernicus.eu

Najveća razlika vidi se između prve i treće snimke. U samo nekoliko dana izgled obale i padina iznad naselja dramatično se promijenio, a opožarena površina jasno se razlikuje od okolnog terena.

Uz pomoć europskih satelita uspjeli smo izvući i samu fotografiju požara 14. kolovoza, a na njoj se vide žarišta i vatrena linija koja se proteže od Omiša do Lokve Rogoznice.

Teme
lokva rogoznica opožarena površina požar u omišu satelitske snimke sentinel-2

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