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FAŠISTIČKI KORTEO

SIPA u akciji: U Livnu uhićen pripadnik Torcide s tjeralice

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Hina
|
23. lis. 2026. 15:56
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PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pripadnik navijačke skupine Torcide uhićen je u petak na području Livna po tjeralici vlasti u Zagrebu zbog sumnje da je sudjelovao u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu prošloga tjedna, priopćila je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

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Osumnjičenik je uhićen na temelju međunarodne tjeralice Nacionalnog središnjeg ureda Interpola Zagreb. Nakon kriminalističke obrade bit će predan u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine koji će odlučiti o njegovu izručenju. 

U akciji uhićenja u Livnu SIPA je surađivala s policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Sumnjiči ga se da je s drugim osobama sudjelovao u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka tijekom okupljanja navijača na putu prema stadionu Poljud, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa 15. listopada.

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Teme
bih fašistički korteo hajduk livno sipa torcida

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