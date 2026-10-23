Kolarić: "Miljenić je bolji kandidat za premijera od Hajdaša Dončića, ali ne samo on"

"Nisam slučajno završio na listi za Sabor, u stranci sam imao niz akcija, održao sam koaliciju u Zagrebu do kraja, zaslužio sam mandat na SDP-ovoj listi, a tada sam bio i predsjednik zagrebačkog ogranka. Na mojim temeljnim idejama, koje sam htio da se rasprave u Saboru, poput izgradnje bolnice južno od Save, nisam u Saboru imao prilike raditi dobio priliku na tome raditi. To je veća prevara nego to da nisam glasao za opoziv jer onako ste mogli staviti i kartonskog Branka Kolarića da diže ruke bez rada. Po izlasku iz SDP-a odlučio sam ostati u Saboru da radim na temama koje su meni važne, a to je prvenstveno bolnica južno od Save", objasnio je.