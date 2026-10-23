PROTIV SMJENE DRŽAVNOG TAJNIKA
Kolarić: "Miljenić je bolji kandidat za premijera od Hajdaša Dončića, ali ne samo on"
Nezavisni zastupnik Branko Kolarić, u N1 Studiju uživo, našoj Nini Kljenak detaljno je obrazložio zašto nije glasao za Plenkovićev opoziv i što misli o SDP-u Siniše Hajdaša Dončića, a komentirao je i posljednji sukob u vladajućoj koalicji te 10-godišnji mandat premijera Andreja Plenkovića i stanje u opoziciji.
"Prestrašno je što državnom tajniku u MUP-u prijeti smjena jer je podržao policiju i nadam se da se to neće dogoditi. Policija i sigurnosne službe su trebale znati za ono u Splitu i to spriječiti. To bi trebalo kritizirati, a ne to što je netko podržao postupanje policije. Ne može stranačka stega biti razlog smjene, državni tajnik ne smije biti smijenjen zato što je podržao policiju", istaknuo je Branko Kolarić.
"Vladajuća koalicija je čvrsta kao kuća"
Dodao je kako je jedna od većih njegovih kritika mandata Andreja Plenkovića baš to što je relativiziran ustaški poklič i ustaški i fašistički režim.
"Jedna od mojih većih kritika Plenkovićeva mandata je relativizacija ustaškog pokliča, ustaškog i fašističkog režima. Otvorio je vrata koja je teško zatvoriti i zato i ima DP u vlasti i zato se sve ovo i događa, a to je za društvo jako loše", kazao je.
Uvjeren je kako je koalicija na vlasti "čvrsta kao kuća" i da tu neće biti promjena. Ipak ne zna kako će Plenković obrazložiti smjenu državnog tajnika, ako ga odluči smijeniti.
"Ima velikih problema s time što mora biti na vlasti s DP-om. To mu je neugodna pozicija jer je HDZ od Tomislava Karamarka odveo prema europskom, centrističkom i rekao bih da HDZ-ovci imaju sreću da imaju Plenkovića jer se zato tako dugo drže na vlasti. Da ih vodi netko još desniji od njega, ne bi ovoliko izdržali na vlasti", ocijenio je Kolarić.
"Oporba nije uvjerljiva i vjerodostojna"
Objasnio je kako je bio suzdržan kod glasanja o opozivu Plenkovića ne zato da bbi mu pružio podršku, nego zato što mu ne vidi odgovarajuću alternativu.
"Kad se nešto ruši moraš imati i dati jasnu alternativu. Oporba nije uvjerljiva i vjerodostojna, nemaju uvjerljivog kandidata koji će pobijediti Plenkovića. Znalo se da neće doći do opoziva, pa 55 je zasutpnika glasalo za opoziv - i dalje fali 10-15 ljudi iz oporbe, što znači da to nije bilo dobro pripremljeno. Rušenje znači da moraš znati kamo ideš i to mora biti uvjerljivo. Meni ova opozicija koju vodi Siniša Hajdaš Dončić nije uvjerljiva", naglasio je nekadašnji dugogodišnji član SDP-a.
Dodao je kako bi mu bilo uvjerljivo da znamo koji je cilj i što će dobiti građani kad bi se došlo na vlast, koja je strategija za 10 godina, gdje ćemo biti za 10 godina.
"Ne govorim o dokumentu strategije nego o jansim odgovorima na pitanja čime ćemos e baviti osim turizma, od čega ćemo živjeti i što ćemo razvijati. I sebe mogu kritizirati – ne nudimo nikakve ciljeve, ni oko čega se nismo dogovorili. I osoba koja to vodi mora biti uvjerljiva. S puno ljudi sam dobar u SDP-u, imaju oni puno boljih kandidata za premijera na Ibleru i u Uredu predsjednika", kazao je.
"MIljenić je bolji kandidat za premijera od Hajdaša Dončića"
Na pitanje Nine Kljenak je li to Orsat Miljenić, odgovorio je: "Da, ali ne mislim samo na njega od ovih na Pantovčaku".
Govoreći o svom odnosu s SDP-om, istaknuo je da mu je odlazak iz stranke, nakon 20 godina aktivnog članstva, bio jedan od najtežih trenutaka u životu.
"Ali bilo mi je gore svjedočiti o ovom smjeru SDP-a i biti dio toga. Bio sam giljotiniran iako su me izabrali za predsjednika zagrebačkog SDP-a. Smjeru u kojem ide SDP nisam htio davati legitmitet jer volim tu stranku", rekao je Kolarić i naglasio da nije žetončić.
"Nisam slučajno završio na listi za Sabor, u stranci sam imao niz akcija, održao sam koaliciju u Zagrebu do kraja, zaslužio sam mandat na SDP-ovoj listi, a tada sam bio i predsjednik zagrebačkog ogranka. Na mojim temeljnim idejama, koje sam htio da se rasprave u Saboru, poput izgradnje bolnice južno od Save, nisam u Saboru imao prilike raditi dobio priliku na tome raditi. To je veća prevara nego to da nisam glasao za opoziv jer onako ste mogli staviti i kartonskog Branka Kolarića da diže ruke bez rada. Po izlasku iz SDP-a odlučio sam ostati u Saboru da radim na temama koje su meni važne, a to je prvenstveno bolnica južno od Save", objasnio je.
Uz to, Kolarić je uvjeren da će postojeća koalcija ostati na vlasti, a on će zadržati "luksuz i komfor" da može glasati kako hoće i do kraja mandata će uživati u toj slobodi.
"Možemo će preuzeti vodstvo na ljevici"
Komentirajući rast platforme Možemo i Mosta, ocijenio je da rastu jer građani traže alternativu dvama bolokovima.
"Tu i jest problem s SDP-om jer misli da će doći na vlast uz pomoć Možemo, ali lakše će se dogoditi da Možemo preko SDP-a preuzme vodstvo na ljevici. U tome nisam htio sudjelovati. Ni na zagrebačkoj ni državnoj razini vodstvo SDP-a ne štiti dovoljno amblem stranke koji su naslijedili. Netko se neodgovorno prema tome odnosi i na putu smo da nakon 30-40 godina prestanemo biti vodeća lijeva stranka u Hrvatskoj - trendovi to pokazuju, a to je i moj osjećaj i intuicija. K tome, Hajdaš Dončić nije ni među 10 najpopularnijih političara, a kandidat im je za premijera. Logično je da jača stranka ima kandidata za premijera, ali nisam siguran da će to dobiti s ovim kandidatom", kazao je Kolarić.
"Hrvatska je opozcija je previše reaktivna, a to nije dobro. Ono što nudi kao sadržaj nije dobro ili nije dobro prezentirano niti u javnosti prihvaćeno. Puno premalo je to za namjeru da se vodi država", zaključio je.
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