Slavonac godinama spolno zlostavljao ženu i tukao sina, sud mu je sada odredio kaznu

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

U prosincu je 52-godišnjak iz Slavonije nepravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog teškog spolnog zlostavljanja supruge. Uz to tereti ga se i za nasilje prema njoj i njihovom sinu.

Prema presudi Županijskog suda u Vukovaru, zlostavljanje je trajalo od siječnja 2013. pa do kolovoza 2020. Muškarac je radio u inozemstvu, a suprugu i sina zlostavljao je kada bi se vratio kući.

“U nakani da spolno iskoristi i ponizi svoju suprugu, u najmanje četrnaest navrata, na različite načine silovao suprugu unatoč tome što ga je molila da to ne radi i govorila mu da trpi bolove” piše u presudi.

Jednomjesečni istražni zatvor za HDZ-ovca osumnjičenog za obiteljsko nasilje Malenica: Nasilje nad ženama nije privatni problem

Muškarac se izjasnio da nije kriv te je optužio suprugu da laže jer je ljubomorna što je on pronašao drugu suprugu. Izjavio je i da nije tukao sina.

Okrivljeni je uvjeravao sud kako niti jedan spolni odnos što ga je imao sa suprugom nije bio bez njezine privole. Objašnjavao je da je sve izmislila jer ju je prevario, pa mu se željela osvetiti. “Imam dobar odnos sa sinom”, izjavio je želeći tako srušiti optužbe za zanemarivanje djetetovog odgoja.

“Moja bivša supruga je takva osoba koja bi, da se negdje sretnemo bila u stanji leći na cestu i zvati policiju te tvrditi da sam ju zlostavljao”, izjavio je dodajući kako ne prakticira seks ni sa pomagalima ni sa životinjama. “Imam uobičajeni seksualni život”, zaključio je.

Ali sud nije povjerovao njegovom iskazu. “Sud je poklonio vjeru iskazu oštećene, jer je iskazivala detaljno o odnosu njezina bivšeg supruga prema njoj dok su bili u braku. Iz nalaza i mišljenja vještaka psihijatra i psihologa razvidno je da oštećena nije sklona izmišljanju događaja i sugestibilnosti te da su njeni opisi udovoljavali kriterijima za ocjenu stvarno proživljenih, a ne izmišljenih događaja”, navodi se u presudi.

Majka i sin opisali su kakva su zlostavljanja prošli. Ona je opisala kako ju je prisiljavao na seksualne odnose s raznim pomagalima što ju je boljelo i nije joj se sviđalo. “Osjećala sam se poniženo, poput prostitutke, ali sam se bojala bilo što prijaviti jer sam željela sačuvati obitelj”, svjedočila je.

I sin je potvrdio ga je otac bio grub prema majci, a njega je tukao i govorio mu da je glup. “Dok sam bio kod tate u Austriji on me istukao dva puta i to jednom ručnom lampom po glavi. Čupao me za kosu i udarao rukama po glavi i jednom debelom šibom po stražnjici i nogama, a jednom me istukao debelom šibom i u Hrvatskoj kad sam dobio jedinicu. Roditelji su se svađali kada je tata dolazio iz Austrije. Mami je mami psovao Boga i majku. Mama ga je samo pitala zašto nas psuje”, opisao je dječak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Andrej Plenković: Prelazimo na punu regulaciju rada nedjeljom Poznati tajkun darovao supruzi sutkinji nekretnine u centru Zagreba da mu ih država ne uzme zbog milijunskih dugova