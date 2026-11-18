NASTALA KLOLONA
Teška nesreća na A3 kod Samobora: Vatrogasci izvlačili osobe iz smrskanog vozila
Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvorova Samobor i Sveta Nedelja, pri čemu su dvije osobe ostale zarobljene u vozilu, a zbog intervencije vatrogasaca i policijskog očevida promet se odvija otežano.
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Na autocesti A3, između čvorova Samobor i Sveta Nedelja, u smjeru Lipovca, dogodila se teška prometna nesreća. Dvije osobe ostale su zarobljene u automobilu, iz kojeg su ih morali izvlačiti vatrogasci.
Obje ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice. Jedna je vozilom Hitne pomoći prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb, a druga u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice. Za sada nema podataka o težini njihovih ozljeda.
"Ljudi leže po cesti, prizori su prestrašni", ispričao je za 24sata jedan od svjedoka koji se zatekao na mjestu nesreće.
Stvorila se kolona duga najmanje kilometar
Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), nesreća se dogodila na 5. kilometru i 800. metru autoceste A3, između čvorova Samobor i Sveta Nedelja, u smjeru Lipovca.
Promet se trenutačno odvija samo jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Zbog nesreće se stvorila kolona vozila duga najmanje jedan kilometar.
Policijski očevid je u tijeku, a uzrok i okolnosti nesreće zasad nisu poznati.
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