dan sjećanja
Puhovski: Ono što se događalo nakon Vukovara neizbrisiva je sramota za srpsku stranu
Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u specijalnom programu N1 povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
"Stvar se svela na rutinu, to se ne može izbjeći, ponavljaju se stvari. Razlike su u nekim sitnim detaljima, kao što je ove godine bio ispad vukovarskog gradonačelnika koji je rekao da jedna građanska straža koja je bila angažirana na jednom skupu koji je bio vezan za Josipa Broza Tita ne može sudjelovati u mimohodu u Vukovaru. Nakon toga je 20 puta rekao da tu nema nikakvih ideologija i da smo svi jedno. Svi smo jedno, ali pod njegovim uvjetima", rekao je Puhovski na početku.
"Vukovar nije tragedija, nego katastrofa"
Poručio je da Vukovar nije tragedija, nego katastrofa. Tragedija je, kaže, nešto što su bogovi izazvali i izvan je ljudske kontrole, ali ovo su, dodaje, izazvali ljudi ljudima. "Ljudi s one strane JNA i paravojne postrojbe su izazvali ovu katastrofu", rekao je.
"U toj se katastrofi sad konačno pojavljuje pitanje što je s drugom stranom. 1970. godine, 25 godina nakon Drugog svjetskog rata u kojem je bilo puno više žrtava, već počinju zajedničke njemačko-francuske komemoracije. Kod nas o tomu nema govora, čak ni s ljudima kao što su ovi iz SNV-a koji jesu prihvatili realnost Hrvatske, koji jesu prihvatili odgovornost srpske strane i jugoslavenske za zločine. Onda imate paradoks da manjina prekjučer u crkvi na zagrebačkom Cvjetnom trgu komemorira jednu i drugu stranu, a većina komemorira samo jednu stranu. Iako bi bilo logično da većina, koja je moćnija, komemorira obje strane, a manjina samo svoju stranu", rekao je i dodao da su te stvari kod nas došle do jedne neugodne situacije, u pozadini koje se krije nešto što je za ovaj dio svijeta i Hrvatsku specifično, a to je, rekao je, obrnuta kronologija.
"Stvari se čudno kreću"
"Ispada da je danas sve što se događalo u Vukovaru bliže javnom mnijenju nego što je bilo prije 25 godina. Danas imamo mjesec Vukovara, u kojem nisu dopuštene izložbe fotografija. Stvari se čudno kreću. Umjesto da se udaljuju povijesni događaji od nas, oni se približavaju, i to nije zdravo", poručio je Puhovski.
Govoreći o podjelama, Puhovski je rekao: "Sve se svodi na to - naš ili vaš Vukovar. Danas kad netko kaže da je Vukovar imao gradonačelnika iz SDP-a, to zvuči kao da ste pali s Marsa. Bio je izabran, funkcionirao je, drugo je pitanje što je poslije bilo. Bio je drugi svijet".
Tijekom gostovanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković razgovarao je s našom Katarinom Plantak. "Sad je, vjerojatno nehotično, gospodin Jandroković je rekao jednu važnu stvar - da se radilo o obrani države, a ne domovine. Jer, Domovinski rat i rat za domovinu je nešto što je manipuliranje poetskim izrazom. Moja domovina može biti u Hercegovini, u Zemunu ili u Moliškom dijelu Italije. Država je određena granicama, i to Titovim granicama. Istog Tita zbog kojeg nisu pustili ovu ekipu da dođe u Vukovar", rekao je.
"Jugoslavija se doslovce raspala na Vukovaru"
Kazao je da se često spominje dostojanstvo Domovinskog rata, ali, kako kaže, u ratu nema dostojanstva jer se ubija. Postoji, dodaje, dostojanstvo ratnog cilja. "Hrvatska je bila zločinački napadnuta, tu uopće nema spora i tu, u Vukovaru, je konačno završila Jugoslavija. Jer, na početku napada na Vukovar još je JNA, još su vojnici iz čitave Jugoslavije. Na kraju je to čista srpska vojska i tjedan dana nakon pada Vukovara se mijenjaju službene uniforma, u uniforme koje su nalik uniformama srpske vojske iz Prvog svjetskog rata. Jugoslavija se doslovce raspala na Vukovaru", rekao je.
Nova srpska vlast, kaže, ne može Hrvatskoj dati podatke svih 1725 nestalih. "Barem je 40 posto od 1725 tih nestalih nestalo ovdje, na hrvatskom tlu, i uglavnom se radi o ljudima srpske nacionalnosti. U Vukovaru se radi pretežno o ljudima hrvatske nacionalnosti. Ali, od 1725 oko 40 posto je druge nacionalnosti. To se gubi iz rasprave", rekao je.
"Ono što se događalo nakon Vukovara neizbrisiva sramota za srpski narod"
Istaknuo je da je posljednjih nekoliko mjeseci Ministarstvo branitelja uplelo u jednu, kako kaže, "kolosalnu političku glupost". "Preuzeli su na sebe Penavin program pronalaženja žrtava iz 1945. godine. To znači da su uz civile, ustaše, domobrane bili 1945. proglasili braniteljima. Drugo, prihvatili su srpsku nacionalističku tezu iz 1991. godine da se ponavlja 1941. Hrvatska teza je bila da je to potpuno novi rat, da smo se očistili od 1941. Kad se to preuzima kao sastavni dio programa Ministarstvu branitelja, ispada da su 1941. i 1991. doista kontinuitet. Razumijem da to ne shvaća Penava, možda ni Medved, ali mi nije jasno kako to ne razumije Plenković", rekao je.
"Rat je sam po sebi ružna stvar, ali ono što se događalo nakon Vukovara je takva sramota za srpski narod kakva se ne može očistiti drugačije nego da se velika većina tih ljudi jednoznačno distancira od toga. Ali, to se nije dogodilo. To sustavno, prostačko, divljačko klanje je nešto što je potpuno neizbrisivo. O tome se treba razgovarati", poručio je.