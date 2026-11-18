"U toj se katastrofi sad konačno pojavljuje pitanje što je s drugom stranom. 1970. godine, 25 godina nakon Drugog svjetskog rata u kojem je bilo puno više žrtava, već počinju zajedničke njemačko-francuske komemoracije. Kod nas o tomu nema govora, čak ni s ljudima kao što su ovi iz SNV-a koji jesu prihvatili realnost Hrvatske, koji jesu prihvatili odgovornost srpske strane i jugoslavenske za zločine. Onda imate paradoks da manjina prekjučer u crkvi na zagrebačkom Cvjetnom trgu komemorira jednu i drugu stranu, a većina komemorira samo jednu stranu. Iako bi bilo logično da većina, koja je moćnija, komemorira obje strane, a manjina samo svoju stranu", rekao je i dodao da su te stvari kod nas došle do jedne neugodne situacije, u pozadini koje se krije nešto što je za ovaj dio svijeta i Hrvatsku specifično, a to je, rekao je, obrnuta kronologija.