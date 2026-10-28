Tragedija kod Šibenika: Autom usmrtio petogodišnje dijete, završio u istražnom

Sumnja se da je 45-godišnjak upravljao osobnim automobilom brzinom koja nije bila prilagođena vidljivosti, gustoći prometa te stanju na cesti na kojoj je brzina ograničena na 50 km/h. Nije obratio pažnju na dijete koje je stupilo na kolnik, te ga je udario prednjim dijelom vozila i nanio mu višestruke teške tjelesne ozljede od kojih je dijete preminulo, navodi se u priopćenju.