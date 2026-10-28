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NEPRILAGOĐENA BRZINA

Tragedija kod Šibenika: Autom usmrtio petogodišnje dijete, završio u istražnom

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Hina
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28. lis. 2026. 18:39
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Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Šibeniku pokrenulo je istragu protiv 45-godišnjaka zbog sumnje da je u nedjelju 25, listopada automobilom usmrtio petogodišnje dijete na području Šibenika, te mu je na prijedlog državnog odvjetništva određen istražni zatvor.

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Teška nesreća dogodila se Rakovu selu u nedjelju u poslijepodnevnim satima, a dijete je preminulo na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda.

Sumnja se da je 45-godišnjak upravljao osobnim automobilom brzinom koja nije bila prilagođena vidljivosti, gustoći prometa te stanju na cesti na kojoj je brzina ograničena na 50 km/h. Nije obratio pažnju na dijete koje je stupilo na kolnik, te ga je udario prednjim dijelom vozila i nanio mu višestruke teške tjelesne ozljede od kojih je dijete preminulo, navodi se u priopćenju.

Nakon što je 45-godišnji vozač ispitan, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku donijelo je rješenje o provođenju istrage. Sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je i prihvaćeno.

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autom na dijete nalet na dijete nesreća šibenik rakovo selo smrt djeteta

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