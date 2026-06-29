Oglas

TEŠKA NESREĆA U MEĐIMURJU

Automobilom naletjela na dvojicu pješaka, jedan helikopterom prevezen u Zagreb

author
Hina
|
29. lip. 2026. 19:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dvojica pješaka ozlijeđena su u ponedjeljak popodne u Gornjem Kuršancu prilikom naleta osobnog vozila, te je jedan s teškim ozljedama helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u KB Zagreb, dok je drugi prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec.

Oglas

Prometna nesreća dogodila se oko 17,45 sati na području Općine Nedelišće, na biciklističkoj stazi prije mosta na rijeci Dravi u smjeru Varaždina.

Prema dosad prikupljenim informacijama, vozačica osobnog vozila sa stražnje je strane naletjela na dvojicu pješakac, izvijestila je Policijska uprava međimurska.

Na mjesto događaja upućene su žurne službe koje su ozlijeđenima pružile pomoć, a zbog težine ozljeda za jednog od njih angažirana je i helikopterska hitna medicinska služba.

Policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nastanka prometne nesreće. 

Pročitajte još

Teme
međimurje prometna nesreća teška prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ