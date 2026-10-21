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Uhićeni bugarski prevaranti: Lažni liječnici starijim ženama izvukli desetke tisuća eura i zlato
Policija je kazneno je prijavila i pritvorila dvojicu lažnih liječnika osumnjičenih za tri prijevare, kojima su tri starije žene oštetili za 62.500 do 82.500 eura i zlato, lažno ih uvjeravajući da članice njihovih obitelji trebaju hitnu operaciju, izvijestila je zagrebačka policija.
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Prema policijskim sumnjama, prijevare su počinjene 3., 12. i 19. listopada na području Dubrave i Peščenice od strane bugarskih državljana u dobi od 58 i 50 godina. Osumnjičeni su djelovali s još nekoliko zasad nepoznatih osoba, a telefonskim pozivima starije su žene dovodili u zabludu kako bi pribavili protupravnu imovinsku korist.
Kako su ih prevarili?
Nepoznati muškarac telefonom bi se predstavio kao liječnik i rekao ženama da su im članice obitelji slomile nogu te da im je potrebna hitna operacija, u jednom slučaju i ugradnja zlatnih pločica, a u pozadini poziva čuo bi se ženski glas kako zapomaže i viče da je u bolovima.
Nakon poziva 58-godišnjak je u dva slučaja dolazio na adrese oštećenih i preuzimao novac i zlato, dok su u trećem slučaju po novac zajedno došli 58-godišnjak i 50-godišnjak.
Policijsko upozorenje
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a policija je nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijela posebno izvješće.
Zagrebačka policija stoga je još jednom upozorila na prijevare u kojem se nepoznate osobe telefonom lažno predstavljaju kao liječnici te tvrde da je dijete osobe koju zovu teško stradalo u prometnoj nesreći i hitno treba operaciju za koju je potrebno platiti.
Građanima savjetuje da u slučaju takvog poziva odmah prekinu razgovor i obavijeste policiju na broj 192.
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