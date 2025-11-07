Zvali ljude i predstavljali se kao lažni liječnici, pokrali oko 80.000 eura

Sumnja se da je osumnjičeni, od početka rujna do početka studenoga 2025. godine, zajedno sa za sada nepoznatom muškom i ženskom osobom, s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi, dovodio u zabludu osobe starije životne dobi sa zagrebačkog, osječkog, vukovarskog i varaždinskog područja te ih navodio da predaju novac i zlatni nakit.