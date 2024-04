Stručnjakinja o kampanji: “Nije loše što je Grbin ostao marginaliziran”

Podijeli :

Teku posljednji sati prije isteka službene izborne kampanje za parlamentarne izbore i početka izborne šutnje koja nastupa noćas u ponoć. Kampanja je bila kratka, ali ne i onako žestoka kako su to možda sugerirali događaji u višemjesečnoj pretkampanji.

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček kaže da je kampanja očekivano bila negativna, a ne afirmativna.

“Glavnina komunikacije aktera u kampanji bila je usmjerena na to da jedni druge diskreditiraju na različitim razinama, pa čak i na osobnoj, što je najniži oblik komunikacije. Programi i političke ideje ostali su sporedni i to je obilježilo ovu kampanju. Kod svih je program nekako ostao u drugom planu”, kazala je.

“Nije loše što je Grbin bio marginaliziran”

U kampanji su, kaže, dominirali HDZ i SDP-ova koalicija Rijeke pravde, dok su Most, Domovinski pokret i Možemo! nastojali, koliko su mogli, probiti se do javnosti kroz dominaciju dviju najjačih stranaka.

“Treba napomenuti da je glavni komunikacijski predstavnik koalicije Rijeke pravde bio predsjednik Zoran Milanović. On je definitivno bio taj koji je najčešće govorio u ime koalicije i na kojeg se HDZ najčešće osvrtao. Peđa Grbin je, kao predsjednik SDP-a, nekako ostao marginaliziran. To na koncu i nije loše jer je Milanović retorički daleko vještiji, a govornički i komunikacijski spretniji od njega”, smatra Kišiček.

Imigrantska politika izvan fokusa

Usprkos svemu, neke važne teme ipak su došle na dnevni red predizbornih rasprava, poput demografije ili položaja umirovljenika.

“Umirovljenici su, na neki način, bili prisiljeni nametnuti svoje probleme kao temu i uspjeli su u tome. S druge strane, vrlo malo se govorilo o mladima jer nitko nije nametnuo tu temu. Očekivala sam da će neke teme više biti u fokusu ili predmet spoticanja, primjerice imigrantska politika o kojoj se vrlo malo govorilo. Domovinski pokret i Most tu i tamo su govorili o tome, ali u kampanjama dviju glavnih stranaka ta je tema nekako prošla ispod radara. Svugdje u Europi to je vruća tema oko koje se sučeljavaju konzervativni i liberalni političari. Kod nas, eto, nije zaživjela”, istaknula je Kišiček.

Društvene mreže korištene više nego ranije

Stranke i kandidati u ovoj su predizbornoj kampanji više no prije koristili mogućnosti društvenih mreža. Velik dio kampanja odvijao se upravo tamo, daleko od mainstream medija.

“Kandidati su bili aktivniji na društvenim mrežama nego prije četiri godine, ali opet ne toliko koliko se njima koriste drugdje u svijetu. Primjerice, američka politička scena je s Donaldom Trumpom uglavnom i preseljena na društvene mreže, naročito Twitter, a on je sebe nazvao “Hemingwayem u 150 znakova” poručujući time da mu je to dominantna platforma za komunikaciju s biračima. Kod nas se društvene mreže koriste više nego ranije, ali još nisu postale dominantne”, napominje Kišiček.

“Kravica je bila komunikacijska diverzija”

Jedna od epizoda po kojoj će se pamtiti ova predizborna kampanja bilo je uvođenje u nju kravice ministra Olega Butkovića, koju je (is)koristio u svojoj prepirci sa Zoranom Milanovićem. Kišiček kaže kako je to bila komunikacijska diverzija.

“Njome se, s jedne strane, htio polučiti humoristični efekt, a s druge tim humorom neutralizirati Milanovićeve prigovore. Butković se pokušao prikazati dovoljno vještim da nadmudri Milanovića njegovim oružjem. No krajnji rezultat bilo je banaliziranje i trivijaliziranje politike te svođenje političke rasprave na to tko će kome uzeti kravu. Mislim da to kod ljudi pridonosi osjećaju zasićenja politikom i političarima i izaziva efekt odvraćanja od izlaska na izbore”, kazala nam je Kišiček.

Političari, dodaje, najčešće rade ono za što misle da birači očekuju od njih i da će ih nagraditi za to.

“To su humor i igranje na širok spektar emocija, primjerice ljutnju, čime se politika i političari žele približiti što većem broju birača. Je li takva taktika trivijalizacije, čak i klaunizacije politike bila dobra, vidjet ćemo po izlaznosti na izbore”, zaključila je.

