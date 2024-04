Je li SDP odustajanjem od Milanovića priznao poraz? Analitičar: “I oni i on napravili su grešku”

Podijeli :

Sanjin Strukić/Pixsell

Manje od tjedan dana trebalo je SDP-u, kao stranci-predvodnici koalicije Rijeke pravde, da odustane od Zorana Milanovića kao svoga kandidata za mandatara buduće vlade.

U utorak je šef SDP-a Peđa Grbin tek na ponovljeno pitanje novinara jasno rekao da se odustalo od Milanovića kao mandatara. “Ako nešto nije realno, ne treba lupati glavom o zid”, kazao je Grbin.

Tomu je dodao da će SDP sada nastojati ispregovarati s ostalim strankama (osim HDZ-a) da se Sabor konstituira čim prije kako bi se osigurao parlamentarni nadzor nad tehničkom vladom i onemogućilo Ivana Turudića da koncem svibnja preuzme dužnost glavnog državnog odvjetnika.

SDP-ov plan trostruko kompleksan

Politički analitičar Ivan Rimac smatra da je ta SDP-ova situacija – odustajanje od Zorana Milanovića kao mandatara i žurno konstituiranje Sabora – kompleksna iz tri razloga.

“Prvo, upozorenje Ustavnog suda Milanovića tjera u poziciju da ne može prihvatiti mjesto mandatara bez ozbiljnog sukoba s pravosudnim tijelima. Drugo, izvjesno je da bi konstituiranje Sabora u ovom trenutku značilo ponovno postavljanje Gordana Jandorkovića za predsjednika Sabora. Time bi Milanović praktički izgubio važnu bitku i u slučaju da se angažira na mjesto premijera, privremeno mjesto predsjednika Republike u narednih 60 dana preuzeo bi netko iz HDZ-a. I treće, pokazalo se da je teško ostvariva antihadezeovska koalicija na kojoj je inzistirao SDP”, objašnjava Rimac.

Rimac smatra i da je teško izvediv Grbinov plan za žurno konstituiranje Sabora kako bi se spriječio Turudićev dolazak na čelo DORH-a.

“To nije nemoguće, ali budući da konstituiranje Sabora podrazumijeva i izbor predsjednika Sabora, to bi vjerojatno bilo teško izvodivo jer predsjednik može utjecati na redoslijed stavljanja tema na dnevni red, a time i blokirati prijedlog za smjenom Turudića. Mislim da ta inicijativa SDP-a nije operativno izvediva”, kaže.

“O sudbini Grbina neće se odlučivati prije jeseni”

Rimca smo pitali potvrđuje li sve to da je SDP gubitnik izbora, što u toj stranci još izrijekom ne priznaju, te kakve su šanse da Grbin ostane na njenom čelu?

“To će odlučiti tijela stranke, ali mislim da do toga neće doći barem do završetka europskih izbora. Tek najesen može doći do nekog ozbiljnog sastanka u SDP-u gdje će raspravljati o budućem vodstvu”, kaže.

Rimac ističe i da Milanoviću SDP više nije potreban za predsjedničke izbore koncem godine jer se ovoga puta može kandidirati i samostalno iz sadašnje pozicije.

“Nisu iskoristili hype nakon prosvjeda na Markovu trgu”

Na pitanje je li SDP-u za pobjedu na izborima ipak nedostajalo partnerstvo s Možemo!, Rimac nam kaže da dijelom jest tako, ali da to nije jedini razlog.

“Mislim da je hype nakon prosvjeda na Markovom trgu trebalo vrlo brzo formalizirati predizbornom suradnjom među strankama, ali i planom suradnje u postizbornom procesu. Naravno, lako je sada to reći, ali činjenica jest da je lijevo-liberalna oproba ušla u postizborno razdoblje kada s formira većina bez jasnog plana i sporazuma stranaka kako bi onemogućile HDZ da ostane na vlasti. Trebalo je u vrijeme predizborne kampanje objaviti da će stranke surađivati i nakon izbora. Mislim da bi na taj način sigurno dobili izbore”, kaže Rimac.

Milanović pomogao, a onda odmogao

Post festum, postavlja se i pitanje je li Milanović više odmogao koaliciji Rijeke pravde, nego što joj je pomogao.

“Milanović je skrenuo pažnju na njih, međutim, njegova je greška bila što se upustio u osobna prepucavanja s pojedinim hadezeovcima nakon što su se oni oporavili od prvog šoka. Izgubio se u verbalnim bravurama, umjesto da je i sam radio na tome da definira program koalicije. Takva široka koalicija ne može opstati sama od sebe. Ona mora imati jasne ciljeve i jasan programski sadržaj”, ustvrdio je Rimac na kraju.

