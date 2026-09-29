koristan savjet
Vozači, obratite pozornost: Ovo pravilo može smanjiti troškove goriva do 30 posto
Britanski stručnjak za osobne financije Martin Lewis pozvao je vozače da slijede jedno važno pravilo u vožnji kako bi pokušali smanjiti troškove dizela. Savjet bi mogao biti posebno koristan u vrijeme kada cijene goriva nastavljaju snažno rasti.
Vozači u posljednje vrijeme ne dobivaju dobre vijesti jer je objavljeno da su cijene dizela dosegnule rekordnu razinu. To je loša vijest za sve koji pokušavaju uštedjeti jer bi ih korištenje automobila zbog sve skupljeg goriva moglo stajati još više.
Međutim, oni koji žele smanjiti troškove mogli bi poslušati savjet koji je ranije dao Martin Lewis. Govorio je o pravilima kojih bi se vozači trebali pridržavati ako žele trošiti manje dizela, a njegovi su savjeti ponovno postali aktualni nakon nedavnog snažnog rasta cijena.
Nije prvi put da se vozačima daju takve preporuke. Nedavno im je također savjetovano da iz automobila uklone jedan predmet kako bi pokušali smanjiti potrošnju goriva, piše Express.
Što biste trebali napraviti?
Govoreći ranije u emisiji, Martin je rekao: "Ovo se možda čini kao sitnica, ali ima veći utjecaj nego što mislite. Trebali biste pokušati učiniti svoj automobil što učinkovitijim.
Evo automobila koji ima nekoliko problema. Kao prvo, ima krovni nosač. Ako je prazan, skinite ga. Stvarno je neučinkovit."
Nastavio je: "Dok vozite autocestom, morate ga gurati kroz zrak. Nepotrebne stvari u prtljažniku – riješite ih se.
Dodatna težina. Otprilike svakih dodatnih 45 kilograma smanjuje učinkovitost automobila za jedan posto. Zato iz prtljažnika izvadite sve teške stvari koje ne koristite.
Pogledajte te gume, nisu dovoljno napumpane. To vam može povećati troškove goriva za tri ili četiri posto jer automobil nije toliko učinkovit, zato provjerite gume i pravilno ih napumpajte."
Ključno pravilo kojeg se treba pridržavati
Martin se osvrnuo i na klimatizaciju te objasnio na što bi vozači trebali obratiti pozornost.
"Kada vozite malim brzinama, klimatizacija može biti prilično skupa u odnosu na potrošnju i može znatno smanjiti učinkovitost automobila.
Pri velikim brzinama, ako je vruće, ostavite je uključenu jer će otvaranje prozora na autocesti znatno povećati otpor zraka i automobil će morati puno više raditi kako bi nastavio voziti. Dakle, to je sljedeći korak. Učinite svoj automobil učinkovitijim."
U snimci objavljenoj na Facebooku Martin je rekao da je važan i način na koji vozite. Napomenuo je da korištenje papučice gasa i kočnice također povećava potrošnju, iako ih je, naravno, nužno koristiti.
Istaknuo je da vozači moraju ubrzavati i kočiti, ali dobar položaj na cesti, održavanje sigurnog razmaka od vozila ispred i pravodobno predviđanje situacije omogućuju da "ubrzavate sporije i usporavate postupnije".
Rekao je da je takva vožnja "znatno učinkovitija kada je riječ o potrošnji goriva", zbog čega vrijedi obratiti pozornost na njegov savjet.
Naglasio je da bi nekoliko jednostavnih promjena poput ovih vozačima moglo pomoći da troškove dizela ili benzina smanje između 10 i 30 posto.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare