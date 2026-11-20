SJAJNA PRILIKA
Važna obavijest za sve vozače u Hrvatskoj: Od ponedjeljka kreće velika akcija i potpuno je besplatna
Sukladno Nacionalnom planu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske i ove će se kao i proteklih godina kao stalna praksa u razdoblju od 23. do 28. studenoga provesti preventivno-sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti vozila pod nazivom "Dani tehničke ispravnosti vozila".
Oglas
Akciju će na području Policijske uprave zagrebačke u zajedničkoj suradnji provesti Hrvatski autoklub, Centar za vozila Hrvatske i Policijska uprava zagrebačka.
Akcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanja besplatnog pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede vozila, a temelji se na poticanju što većeg broja vozača da vlastita vozila podvrgnu preventivnoj kontroli tehničke ispravnosti te na taj način otklone mogućnost događanja prometne nesreće uvjetovane tehničkom neispravnošću vozila.
Napominjemo da će od akcije biti izuzeta vozila koja u navedenom razdoblju imaju zakonsku obavezu provođenja tehničkog pregleda i registracije.
Vlasnici vozila uključuju se u akciju dragovoljno, a kroz savjetodavnu i tehničku pomoć od strane stručnog osoblja ukazivati će se na značaj uklanjanja neispravnosti na vozilu.
U spomenutom razdoblju policijski službenici će tijekom redovnog obavljanja službenih zadaća vozače upućivati na mogućnost besplatnog pregleda vozila u svim stanicama za tehnički pregled vozila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas