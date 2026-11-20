Akcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanja besplatnog pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede vozila, a temelji se na poticanju što većeg broja vozača da vlastita vozila podvrgnu preventivnoj kontroli tehničke ispravnosti te na taj način otklone mogućnost događanja prometne nesreće uvjetovane tehničkom neispravnošću vozila.