Ova skupa marka automobila najčešće pada na tehničkom pregledu

Ni Tesla Model 3 nije ostvario dobar rezultat. S udjelom nedostataka od 13,1 posto završio je pri samom dnu ljestvice. Ford Mondeo imao je još višu stopu od 14,3 posto, dok je Model Y sa 17,3 posto zabilježio najviši udio nedostataka u toj dobnoj skupini. Rezultati su posebno upečatljivi jer je riječ o relativno mladim automobilima, starima između dvije i tri godine.