IZNENAĐUJUĆI PODACI
Ova skupa marka automobila najčešće pada na tehničkom pregledu
Najnoviji TÜV-Report pokazuje da raste udio automobila koji zbog tehničkih nedostataka ne prolaze obvezni pregled u Njemačkoj.
Među modelima s najlošijim rezultatima našli su se i električni automobili, a posebno se izdvaja Tesla Model Y, koji je završio na posljednjem mjestu u svojoj dobnoj skupini, piše Marijana Dokoza za Fenix Magazin.
Glavni tehnički pregled obvezan je za vlasnike automobila u Njemačkoj. Novo vozilo prvi put mora na pregled nakon tri godine, a nakon toga svake dvije godine. Ako se utvrde ozbiljni ili opasni nedostaci koji mogu ugroziti sigurnost, automobil ne prolazi pregled i ne dobiva novu TÜV naljepnicu.
TÜV-Report 2026. temelji se na analizi čak 9,5 milijuna tehničkih pregleda obavljenih od srpnja 2024. do kraja lipnja 2025. godine, a rezultati pokazuju pogoršanje tehničkog stanja vozila.
Zbog ozbiljnih ili opasnih nedostataka pregled nije prošlo 21,5 posto automobila, odnosno više od svakog petog pregledanog vozila. U usporedbi s prethodnim izvješćem, njihov je udio porastao za 0,9 postotnih bodova.
Najbolji modeli prema starosti
Povećao se i udio vozila kod kojih su utvrđeni manji nedostaci, s 11,5 na 12,3 posto. Istodobno je bez ikakvih nedostataka pregled prošlo 66,1 posto automobila, što je najniži udio potpuno ispravnih vozila u posljednjih devet godina.
Kao jedan od glavnih razloga takvog trenda TÜV-Verband navodi sve veću prosječnu starost automobila. Prosječno vozilo u Njemačkoj danas je staro 10,6 godina, dok je prije deset godina prosjek iznosio devet godina.
Zanimljivost su električni automobili
Podaci pritom pokazuju da se sa starošću automobila povećava i vjerojatnost ozbiljnih problema. Među vozilima starima pet godina oko deset posto ne prolazi tehnički pregled, dok kod automobila starih 15 godina taj udio raste na 32,9 posto. Oko 90 posto automobila kod kojih su pronađeni nedostaci opasni za promet bilo je starije od deset godina.
Ovogodišnje izvješće posebno je zanimljivo i zbog električnih automobila, koji su prvi put u većem broju obuhvaćeni analizom. Ukupno je analizirano 18 električnih modela, a njihovi se rezultati znatno razlikuju.
Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron i Fiat 500e ostvarili su dobre rezultate te su se zahvaljujući niskom udjelu nedostataka plasirali među deset najboljih modela. Na drugom kraju ljestvice našao se Tesla Model Y.
Model Y zauzeo je posljednje mjesto među svim analiziranim automobilima starima između dvije i tri godine. Ozbiljni ili opasni nedostaci pronađeni su kod čak 17,3 posto pregledanih primjeraka.
Najčešće su utvrđivani problemi s ovjesom i dijelovima osovina, kočionim diskovima te rasvjetom. Prema TÜV-u, osim mogućih konstrukcijskih nedostataka, na loš rezultat mogli bi utjecati i nedostaci u održavanju i servisiranju automobila.
Ni Tesla Model 3 nije ostvario dobar rezultat. S udjelom nedostataka od 13,1 posto završio je pri samom dnu ljestvice. Ford Mondeo imao je još višu stopu od 14,3 posto, dok je Model Y sa 17,3 posto zabilježio najviši udio nedostataka u toj dobnoj skupini. Rezultati su posebno upečatljivi jer je riječ o relativno mladim automobilima, starima između dvije i tri godine.
Najbolji ukupni rezultat u TÜV-Reportu 2026. ostvarila je Mazda 2. Među pregledanim primjercima starima dvije do tri godine samo je 2,9 posto imalo ozbiljne ili opasne nedostatke zbog kojih nisu prošli tehnički pregled. Među najbolje ocijenjenim automobilima u pojedinim dobnim skupinama našli su se i modeli Volkswagena, Mazde i Mercedesa.
Rezultati izvješća ponovno su potaknuli raspravu o tome koliko bi često stariji automobili trebali prolaziti tehničke preglede. TÜV i Europska komisija zauzimaju se za promjenu postojećih intervala prema kojoj bi vozila starija od deset godina morala prolaziti tehnički pregled svake godine.
Takva bi promjena najviše utjecala na vlasnike starijih automobila, kod kojih je, prema podacima iz izvješća, znatno veća vjerojatnost ozbiljnih tehničkih nedostataka. Već prema postojećim pravilima vozači koji prekorače propisani rok za tehnički pregled mogu biti novčano kažnjeni, a najnoviji podaci pokazuju da redovito održavanje vozila postaje sve važnije kako automobil stari.
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