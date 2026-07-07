Stižu nova pravila oko tehničkih pregleda: Zbog jedne novosti, mogli biste lako "pasti"

Nova pravila dopuštala bi da se tehnički pregled automobila obavi i u drugoj državi članici EU-a, koja nije država njegove registracije. Vozači bi tada dobili privremenu EU potvrdu o ispravnosti vozila koja bi važila šest mjeseci, dok bi se sljedeći pregled morao obaviti u državi članici u kojoj je vozilo registrirano, piše Ines Jelušić za Automobilionu.