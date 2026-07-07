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Stižu nova pravila oko tehničkih pregleda: Zbog jedne novosti, mogli biste lako "pasti"
Početkom svibnja, zastupnici u Europskom parlamentu usvojili su nacrt stajališta o novim pravilima koja bi trebala stupiti na snagu, a tiču se obavljanja tehničkog pregleda automobila.
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Nova pravila dopuštala bi da se tehnički pregled automobila obavi i u drugoj državi članici EU-a, koja nije država njegove registracije. Vozači bi tada dobili privremenu EU potvrdu o ispravnosti vozila koja bi važila šest mjeseci, dok bi se sljedeći pregled morao obaviti u državi članici u kojoj je vozilo registrirano, piše Ines Jelušić za Automobilionu.
Ono što se predlaže je i periodični pregled sustava pomoći vozačima kao što su provjera zračnih jastuka i automatskog kočenje u nuždi. Prema najavama, trebale bi se pregledavati i određene stavke relevantne za električne automobile i hibride.
Zastupnici podupiru prijedlog da se u periodični tehnički pregled uključi mjerenje broja čestica (PN) i dušikovih oksida (NOx) radi poboljšanja kvalitete zraka. No odluku o tome ostavit će državama članicama da one same odluče o opsegu takvih testiranja.
A zbog jedne stvari, od sada biste mogli lako “pasti” na tehničkom. Jedan od prijedloga tiče se i obaveznih opoziva automobila. Naime, ako se vlasnik ne javi na opoziv, odnosno ne riješi problem, vozilo neće moći proći tehnički pregled.
Kraj manipulacijama s kilometrima
Jedno od važnijih novih pravila ticat će se suzbijanja prijevara i manipulacije brojačem kilometara na tržištu rabljenih automobila.
Naime, zastupnici podupiru novi zahtjev da servisne radionice bilježe stanje kilometraže automobila i kombija te da proizvođači unose podatke iz povezanih vozila u nacionalnu bazu podataka.
Sigurnije europske ceste
“Naš je cilj učiniti europske ceste sigurnijima i preglede učinkovitijima, uz istovremeno jačanje borbe protiv prijevara, bez dodatnog opterećenja za potrošače i poduzeća. Nema godišnjih općih pregleda za vozila starija od deset godina i nema dodatnih zahtjeva za testiranje lakih gospodarskih vozila: to je jasna poruka rasterećenja za potrošače, a posebno za mala i srednja poduzeća”, kazao je izvjestitelj Jens Gieseke.
S 32 glasa za, 10 protiv i jednim suzdržanim, zastupnici su odlučili započeti pregovore s državama članicama EU-a o konačnom obliku zakonodavstva. Podsjetimo, Komisija je prošle godine predstavila svoj paket o tehničkoj ispravnosti vozila, s ciljem ažuriranja minimalnih standarda za tehničke preglede vozila, dokumente o registraciji vozila i cestovne kontrole.
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