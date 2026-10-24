kvarljiva hrana
Koliko dugo otvoreni umak za tjesteninu može stajati u hladnjaku?
Staklenka umaka za tjesteninu nakon otvaranja ne bi trebala stajati u hladnjaku dulje od četiri dana. To je preporuka američke vladine aplikacije FoodKeeper.
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Neotvorena staklenka može se čuvati u smočnici, ali od trenutka kada se poklopac skine, umak se mora držati u hladnjaku. Navedeni rokovi podrazumijevaju temperaturu hladnjaka od 4 stupnja Celzija ili nižu, prenosi Klix.ba.
Umak ne bi trebao dugo stajati na stolu nakon ručka. Prema portalu FoodSafety.gov, kvarljivu hranu koja je na sobnoj temperaturi stajala dulje od dva sata treba baciti. Ako je temperatura viša od 32 stupnja Celzija, taj se rok skraćuje na samo jedan sat.
Isto vrijedi i u slučaju nestanka električne energije. Prema tablici portala FoodSafety.gov o sigurnosti hrane nakon nestanka struje, otvoreni umak za špagete koji je dulje od dva sata bio na temperaturi od 4 stupnja Celzija ili višoj spada među namirnice koje treba baciti.
Ako umak ne planirate potrošiti u roku od četiri dana, bolje ga je prebaciti u posudu koja se može dobro zatvoriti i zamrznuti. Umak iz staklenke uvijek uzimajte čistom žlicom jer ostaci druge hrane mogu ubrzati njegovo kvarenje.
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