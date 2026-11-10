"Vidim da niste spominjali Podravku, to više nije tema. Sad izmišljamo da država prodaje Podravku i kad ste demantirani, prebacili ste se na zdravstvo. Da odgovorim... Radim obrnuto. Ne radim što biste vi radili. Da se ovo u Jankomiru dogodilo bilo gdje je vertikala u nadležnosti Vlade, znate tko bi bio odgovoran? Ministrica i ja. Tko bi to govorio? Vi. Zastupnica Kekin kima glavom jer zna da bi to sama rekla. Ne govorim to jer smatram da su Možemo i gradonačelnik odgovorni, mislim da nisu, ali vi biste to rekli. To je cijela politička bit načina na koji djelujete. Kvarni ste, licemjerni... Vama je tema imenovanje srednje razine bolnice u Zagrebu. Who cares? Pacijenti, viče netko... U Vinogradskoj radi više od 40 radiologa, deset ljudi valjda ima, kao u svakom kolektivu, nekoga koga ne vole. Ne vole svi mene ili Sinišu Hajdaša Dončića. Ne žele raditi s njom, možda je zahtjevna, možda se bori protiv korupcije, što vas to toliko muči? Što je žena? Što je sa sjevera Hrvatske? Što je sveučilišna profesorica? Što je bila na listi? Smirite doživljaj, pustite upravu Vinogradske da rješava svoje kadrovske odluke. Bavite se Svetim Ivanom i velikom tragedijom. Čak i lijevi mediji vide da je ovo nenormalno. Zatajenje i zataškavanje. Tri tjedna. Sram vas bilo Jakšiću", odgovorio je premijer.