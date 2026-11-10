AKTUALNO PRIJEPODNE
Sukob Hajdaša Dončića i Plenkovića: "Vi ste najgori i najnetalentiraniji. Sram vas bilo, licemjeri"
Hrvatski sabor nakon stanke nastavlja s radom, a novu 13. sjednicu saborski zastupnici započet će aktualnim prijepodnevom na kojem će postavljati pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade.
Set od 39 pitanja otvorit će saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek dok će posljednje pitanje postaviti HDZ-ov Mislav Herman.
Nakon aktualnog prijepodneva uslijedit će rasprava o Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanom redovnom sastanku Europskoga vijeća, 15. i 16. listopada koje će zastupnicima podnijeti premijer.
Saborske zastupnike, prema trenutačnom dnevnom redu, očekuje ukupno 128 točaka, od čega je, između ostaloga, 58 zakonskih prijedloga u prvom čitanju, jedan zakonski prijedlog u drugom čitanju te sedam zakonskih prijedloga u hitnom postupku.
Nova, 13. sjednica, trajat će do ustavne stanke 15. prosinca.
16 Objava
10:36
prije 0 min.
Jandroković i napadi na njega
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaustavio je zastupnicu Centra Marijanu Puljak i optužio za "lešinarenje" zbog spominjanja požara u Omišu, što je izazvalo nezadovoljstvo "jer premijera nije zaustavio dok svaku temu okreće na Jankomir".
10:29
prije 8 min.
Plenković: Zašto Milanovića ne uspoređujete s Orbanom ili Vučićem?
"Dobro je biti u strahu i dobro je biti normalan. Zanimljivo da uspoređujete Orbana i Vučića sa mnom, a ne vašim Milanovićem? Smijete se? Zašto? Idemo na bit. Tko su Putinovi trbuhosborci u ovom dijelu Europe? Jesam li ja? Jesam li ja taj koji ne nudi potporu Ukrajini? Jesam li ja taj koji govori studentima politologije da nam EU nije potrebna? Zašto mene stavljate u koš s Orbanom i Vučićem? Nisam ja taj. Zašto se smijete zastupnice Raukar? Imate medije koji šute o zataškavanju teškog ubojstva u bolnici. Da li je ravnateljica te bolnice, u čijoj upravo sjedi Mirando Mrsić, znala za ubojstvo 21. listopada? Kad je saznao Mrsić? Kad je saznao Tomašević? Pa da je obrnuto, skakali biste tu, razbijali inventar i radili dramu. Vama se lijevi kolumnisti čude kako šutite. Mene ništa nije strah jer radim najbolje što umijem i mogu za Hrvatsku. Imamo velika postignuća. Nakon nas će ostati neki problemi, nitko nije savršen. Ali, o tim postignućima vi i vaši politički partneri možete samo sanjati", odgovorio je Plenković.
10:28
prije 8 min.
Ahmetović: Je li vas strah?
Mirela Ahmetović (SDP) obratila se premijeru. "Budući da nas često podsjećate koliko ste cijenjeni u europskim krugovima, počastite nas mišljenjem zašto su srušeni Vučić, Orban i Trumpovi republikanci? Možda korupcija, bahatost, arogantnost? Jesu li odlasci takvih autokrata dobri za demokraciju ili vas je malo stah?"
10:25
prije 11 min.
Zastupnica SDSS-a pitala o prosvjedima pred domovima građana
Dragana Jeckov (SDSS) pitala je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića o prosvjedima ispred domova javnih osoba, koje organizira ekstremni desničar Dražen Keleminec. "Prosvjed ne smije biti sredstvo zastrašivanja." Božinović je pojasnio gdje se ne mogu održavati prosvjedi, ali nije ulazio u sadržaj i načine prosvjeda. "Policija u svakom slučaju prijave javnog okupljanja polazi od dvije činjenice - zaštite ustavnog prava na javno okupljanje i izražavanje slobode mišljenje te sigurnost građana. To je učinila i čini u svim takvim postupcima. To što je tema javnog prosvjeda nije stvar koju procjenjuje policija. Dakle, ovo su dva elementa o kojima policija vodi računa. Treba osigurati mirno okupljanje i spriječiti incidente. Zakon ne daje ovlast za zabranu prosvjedu jer su u blizini stambenih objekata. Razmišlja se o svemu tome unutar Ministarstva i problem jest - gdje je granica eventualnih zabrana te na koga se odnosi? Kako bi izgledalo da kao demokratska država imamo zabranu prosvjeda ispred stanova javno poznatih osoba ili političara? Onda bismo vrlo brzo došli do pitanja je li moguće održati prosvjed u Hrvatskoj." Jeckov je podsjetila na Ustav i nepovredivost doma. "Izgleda da javno izložene osobe u Hrvatskoj nemaju pravo na miran život nego svatko ima pravo doći mu pred kuću, vrijeđati i reći što misli, a to treba šutke podnijeti i pognuti glavu. Naravno da neka granica treba postojati i pomoći ću da se ona pokuša donijeti."
10:18
prije 18 min.
Jakšić: Ok, "who cares"
"Ako me treba biti sram zbog travestija oko imenovanja Zadravec i svega što se događa u bolnici, ok "who cares". Podravka je postojala i postojat će nakon vas i mene. Nikad nam niste pokazali tu listu CERP-a. Što se tiče zdravstva, rekli ste nešto što je dno dna prema bolničkom sustavu, pacijentima i građanima. Upravo iz vašeg postupanja je vidljivo da nema ni struke ni rada, jedino političko namirivanje, kao što smo imali u slučaju Beroša, kad je vraćen u Vinogradsku. Neću vam reći da se sramite, ali je to za sram."
10:15
prije 21 min.
Plenković: Sram vas bilo Jakšiću
"Vidim da niste spominjali Podravku, to više nije tema. Sad izmišljamo da država prodaje Podravku i kad ste demantirani, prebacili ste se na zdravstvo. Da odgovorim... Radim obrnuto. Ne radim što biste vi radili. Da se ovo u Jankomiru dogodilo bilo gdje je vertikala u nadležnosti Vlade, znate tko bi bio odgovoran? Ministrica i ja. Tko bi to govorio? Vi. Zastupnica Kekin kima glavom jer zna da bi to sama rekla. Ne govorim to jer smatram da su Možemo i gradonačelnik odgovorni, mislim da nisu, ali vi biste to rekli. To je cijela politička bit načina na koji djelujete. Kvarni ste, licemjerni... Vama je tema imenovanje srednje razine bolnice u Zagrebu. Who cares? Pacijenti, viče netko... U Vinogradskoj radi više od 40 radiologa, deset ljudi valjda ima, kao u svakom kolektivu, nekoga koga ne vole. Ne vole svi mene ili Sinišu Hajdaša Dončića. Ne žele raditi s njom, možda je zahtjevna, možda se bori protiv korupcije, što vas to toliko muči? Što je žena? Što je sa sjevera Hrvatske? Što je sveučilišna profesorica? Što je bila na listi? Smirite doživljaj, pustite upravu Vinogradske da rješava svoje kadrovske odluke. Bavite se Svetim Ivanom i velikom tragedijom. Čak i lijevi mediji vide da je ovo nenormalno. Zatajenje i zataškavanje. Tri tjedna. Sram vas bilo Jakšiću", odgovorio je premijer.
10:11
prije 25 min.
Ponovno opomene
Zekanović, Rainer, Kralj i Puljak su dobili opomene nakon Jakšićevog pitanja.
10:10
prije 26 min.
Mišel Jakšić: Čemu tolika nervoza?
Mišel Jakšić (SDP) sljedeći je postavio pitanje premijeru. "S obzirom da je sve "business as usual" i ne razumijem čemu tolika nervoza od prvog pitanja. S vama se slažem da je ovo u Jankomiru strašno i da će policija i DORH raščistiti slučaj te da će odgovorni odgovarati, ali je apsolutno ruganje građanima i pacijenitma taj slučaj svoditi pod slučaj Dijane Zadravec. Takva dedramatizacija neće doprinijeti da liječnici ostanu u Vinogradskoj i opovrgnuti da se u slučaju Beroš uzimao mito. Znali ste što radite kad ste stavili nadležnost bolnica pod državu. Nitko vas se nije usudio pitati, ali kako smo se doveli u situaciju da cijeli zdravstveni sustav prolazi travestiju kao u slučaju Beroš, sad sa Zadravec?"
10:04
prije 32 min.
"Letjele" opomene
Sukob premijera i lidera oporbe izazvao je val reakcija pa se uključio predsjednik Sabora Gordan Jandroković s nekoliko opomena.
10:02
prije 35 min.
Hajdaš Dončić: Narativ si ostavite u Bruxellesu
"Taj narativ si ostavite za Bruxelles. Ovdje su teme stanovanje, životni standard... Takve glumce kao vi je HDZ već dao. Uostalom, nastavite niz - Orban, Trump, Vučić... Tko je sljedeći?"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare