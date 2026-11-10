Umjereno do pretežno je diljem Hrvatske, s kišom u mnogim predjelima. Na moru jako jugo stvara velike probleme, u prekidu su brojne pomorske linije. U nastavku utorka bit će vjetrovito, kiše će biti diljem Hrvatske, no bit će ipak izraženija duž Jadrana i uz Jadran. Moguće su bujične i urbane poplave, osobito na području Primorsko-goranske županije, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda.