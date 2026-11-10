VREMENSKA PROGNOZA
Prijete poplave, dio zemlje pod posebnim upozorenjem, stiže i snijeg
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Umjereno do pretežno je diljem Hrvatske, s kišom u mnogim predjelima. Na moru jako jugo stvara velike probleme, u prekidu su brojne pomorske linije. U nastavku utorka bit će vjetrovito, kiše će biti diljem Hrvatske, no bit će ipak izraženija duž Jadrana i uz Jadran. Moguće su bujične i urbane poplave, osobito na području Primorsko-goranske županije, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Srijeda će također biti nestabilna, kiša će biti češća duž Jadrana i uz Jadran, poslijepodne će se intenzivirati, osobito prema večeri na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.
Četvrtak će biti u znaku pretežno oblačnog vremena i česte kiše, osobito u drugom dijelu dana. Bit će neobično toplo za ovo doba godine, lokalno i do 20 stupnjeva.
Petak donosi novu promjenu, kako će zapuhati vjetar sjevernog smjera. Uz hladniji zrak kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj prije svega.
Subota donosi smirivanje, no još tijekom prijepodneva treba računati na kišu i snijeg.
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