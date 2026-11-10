slučaj jankomir
Tomašević: "Ravnateljica je sama identificirala osobe sa snimke"
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije uoči svečanog otvorenja Interlibera, a Tomašević je komentirao i slučaj na Jankomiru.
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Podsjetimo, Kristijan Josip Periš 21. listopada preminuo je na Odjelu za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Zbog sumnje na teško ubojstvo 32-godišnjaka uhićena su četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor.
Tomašević je rekao da je riječ o teškom kaznenom djelu te da će policija istragom sve utvrditi. Dodao je da su ravnateljici Majdi Grah bile sumnjive izjave tehničara te da je sama u petak otišla na policiju, a njima uručila izvanredne otkaze. Ministarstvo je, kako kaže, službeno obacijestila u subotu.
"Učinila je to jer je smatrala da je to njezina dužnost i odgovornost", naglasio je Tomašević i dodao da je sama identificirala policiji osobe sa snimke.
"Ako je bilo zataškavanja, bilo ga je od sudionika. Da nije ravnateljica sama išla gledati snimku, istina možda nikad ne bi izašla na vidjelo", rekao je gradonačelnik, prenosi Index. Tomašević je rekao da nije vidio snimku i nije u kontaktu s ravnateljicom.
"Neki zaposlenici koji su sudjelovali u tragediji otišli su na bolovanje i zato je sama pregledala snimku. Ovo je teško kazneno djelo i propust na razini sustava. Od bolnice do zdravstva", rekao je Tomašević.
Istaknuo je da inspekcijski nadzor ne provodi Grad, već Ministarstvo zdravstva "Želim se zadržati na istini, ne želim se baviti političkim prepucavanjima, u tome uopće ne želim sudjelovati", rekao je Tomašević i dodao da će se istragom sve provjeriti.
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