Tomašević: "Ravnateljica je sama identificirala osobe sa snimke"

Tomašević je rekao da je riječ o teškom kaznenom djelu te da će policija istragom sve utvrditi. Dodao je da su ravnateljici Majdi Grah bile sumnjive izjave tehničara te da je sama u petak otišla na policiju, a njima uručila izvanredne otkaze. Ministarstvo je, kako kaže, službeno obacijestila u subotu.