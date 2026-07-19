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Ide li meso prvo u brašno ili jaja? Ovo je jedini redoslijed za savršeno hrskavu koricu
Panirani odrezak jedno je od omiljenih jela, no mnogima se događa da tijekom prženja korica otpada, krušne mrvice ostaju u tavi, a meso ostane gotovo bez pohanja. Razlog najčešće nije u kvaliteti namirnica, već u pogrešnom redoslijedu pohanja
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Za savršeno hrskavu i čvrstu koricu nije presudan samo recept, već i način pripreme. Svaki sloj ima svoju ulogu, a zajedno stvaraju poh koji ostaje na mesu i nakon prženja.
Ispravan redoslijed pohanja
Bez obzira pripremate li svinjske ili pileće odreske, uvijek se pridržavajte istog redoslijeda:
- brašno
- razmućena jaja
- krušne mrvice
Ako promijenite taj slijed, povećava se mogućnost da će se korica tijekom prženja odvojiti od mesa, piše N1 Slovenija.
Zašto brašno mora biti prvo?
Iako se čini da je površina mesa suha, ona uvijek sadrži određenu količinu vlage. Brašno upija tu vlagu i stvara tanki sloj na koji se jaja mnogo bolje vežu.
Ako odrezak prvo umočite u jaja, ona će se teže zadržati na glatkoj površini mesa, a krušne mrvice neće se ravnomjerno zalijepiti. Rezultat je korica koja puca ili se odvaja prilikom okretanja.
Zbog toga je brašno temelj uspješnog pohanja, a ne samo još jedan sastojak.
Jaja povezuju sve slojeve
Razmućena jaja djeluju kao prirodno "ljepilo" između brašna i krušnih mrvica. No i ovdje vrijedi pravilo da je manje više.
Prije nego što odrezak uvaljate u mrvice, pustite da višak jaja iscuri. Ako na mesu ostane previše smjese, ispod korice će se stvoriti vlažan sloj zbog kojeg se poh tijekom prženja može odvojiti.
Mrvice nemojte jako pritiskati
Kada odrezak stavite u krušne mrvice, nije ih potrebno snažno utiskivati u meso. Dovoljno ih je lagano pritisnuti dlanom ili prstima s obje strane.
Na taj način dobit ćete ravnomjernu koricu koja će se lijepo ispeći i ostati čvrsto pričvršćena za meso.
Korak koji mnogi preskaču
Jedna od najčešćih pogrešaka događa se nakon što je meso već pohano.
Prije prženja ostavite pohane odreske da odstoje oko 20 minuta. Za to vrijeme brašno, jaja i krušne mrvice bolje će se povezati, pa će se korica tijekom prženja znatno bolje držati za meso.
Upravo je žurba često razlog zbog kojeg poh otpada u tavi.
Još nekoliko savjeta za savršenu koricu
Za hrskav poh i sočno meso stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pravila:
Meso prije pohanja dobro osušite papirnatim ručnikom.
Ulje mora biti dovoljno zagrijano, ali ne smije dimiti.
Odreske pržite postupno kako temperatura ulja ne bi naglo pala.
Nakon prženja odložite ih na papirnati ručnik kako bi upio višak masnoće.
Pridržavate li se pravilnog redoslijeda pohanja i ostavite li odreske da kratko odmore prije prženja, korica će ostati zlatno-smeđa, hrskava i čvrsto će prianjati uz meso.
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